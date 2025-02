Corea del Norte se salta las normas de la ONU con el envío de 'estudiantes' a Rusia

Corea del Norte envió miles de trabajadores a Rusia en 2024, a pesar de la prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU, según informó la agencia Yonhap, citando al Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.

Los informes de la inteligencia surcoreana indican que se han enviado trabajadores norcoreanos para apoyar el sector de la construcción en toda Rusia debido a la escasez de mano de obra causada por la guerra en Ucrania, según ha difundido el medio The New Voice of Ukraine.

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en respuesta a las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte, prohíbe a Pyongyang enviar a sus ciudadanos al extranjero para trabajar. Se suponía que los trabajadores norcoreanos regresarían a su país en diciembre de 2019.

Seúl, sin embargo, sugiere que Corea del Norte y Rusia podrían estar eludiendo esta prohibición utilizando visas de estudiantes para enviar trabajadores. Según Radio Liberty, citando datos del Servicio Federal de Estadística de Rusia, en 2024 entraron en Rusia 13.221 norcoreanos, aproximadamente 12 veces más que el año anterior.

La inteligencia surcoreana afirmó la semana pasada que las tropas de Corea del Norte desplegadas en la región rusa de Kursk para hacer frente a la incursión lanzada por Ucrania en agosto de 2024 llevan lejos de los frentes de combate desde mediados de enero.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, según sus siglas en inglés) indicó que las tropas norcoreanas han sido retiradas de las líneas de frente debido a las altas bajas sufridas, confirmando de esta forma unas informaciones publicadas recientemente por el diario estadounidense The New York Times.

Por su parte, los servicios de Inteligencia de Reino Unido cifraron el 24 de enero en "alrededor de 4.000" las bajas sufridas por el Ejército de Corea del Norte en los combates en Kursk, donde habría desplegado unos 11.000 militares. "Del total, aproximadamente una cuarta parte han muerto en combate", señalaron.