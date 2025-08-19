De la guerra en Ucrania a récord mundial: el francotirador que dejó a Rusia en shock

Lo que para muchos sonaría a un relato de ficción, en Kiev lo presentan como una hazaña militar enriquecida con ingredientes de propaganda y guerra informativa. Según la prensa ucraniana, un francotirador ha marcado un nuevo récord mundial después de abatir a dos soldados rusos, con un único disparo, desde la mayor distancia conocida: 4 kilómetros. El disparo, ejecutado el jueves 14 de agosto en la región de Donetsk, ha quedado registrado en un vídeo de apenas 30 segundos que circula en redes sociales, según publica Digi24.

En ese vídeo, que se ha distribuido en canales como Telegram o X, se puede ver como un militar ucraniano de la unidad Ghost, un grupo de francotiradores al que han convertido en emblema de precisión y resistencia, dispara en múltiples ocasiones contra la ventana de un edificio que se puede ver en el horizonte, hasta conseguir el impacto. Detrás de ese muro de cristal, según Kiev, se encontraban los dos soldados rusos abatidos por una bala salida de su Snipex Alligator, un rifle ucraniano de gran calibre: 14,5 milímetros.

Según las autoridades ucranianas, el disparo se ejecutó mediante un esquema de fuego “indirecto”: el francotirador nunca llegó a ver sus objetivos y corrigió la trayectoria gracias a un dron de reconocimiento, así como la aplicación de la inteligencia artificial encargada de ajustar la puntería. Esa combinación de sensores, cálculo balístico y observación aérea forma parte ya de los manuales de la guerra moderna, algo que Kiev va a aprovechar para presumir de músculo tecnológico, así como un mensaje directo a su adversario.

Lo del francotirador de Ucrania no es el primer episodio de este tipo que se ve en el país, de hecho, se le atribuye el récord anterior en esta categoría, cuando en el otoño de 2023, un agente del Servicio de Seguridad (SBU) abatía a un soldado ruso situado a unos 3.800 metros, una distancia que entonces se presentó como la mayor registrada. El disparo del 14 de agosto no solo mejora ese registro, sino que sitúa en primer plano la integración de drones y algoritmos en misiones de alta precisión, un terreno en el que ambos bandos compiten mientras el frente permanece estancado.