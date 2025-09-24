De la manita: una escultura satírica de Trump y Epstein aparece misteriosamente en el centro de Washington

Unos paseantes observan una estatua que representa al presidente de EEUU Donald Trump y al pedófilo Jeffrey Epstein cerca del Capitolio, en Washington, el 23 de septiembre de 2025.

Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al financiero Jeffrey Epstein de la mano apareció este martes en el National Mall, frente al Capitolio en Washington, la capital del país.

La obra, titulada Best Friends Forever (Mejores amigos por siempre), fue instalada por un colectivo artístico anónimo y permanecerá hasta el domingo bajo un permiso otorgado por el Servicio de Parques Nacionales -se entiende que hasta que Trump eche al responsable-.

La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la supuesta cercanía entre Trump y Epstein. Una de ellas celebra "el vínculo duradero” entre ambos, lo que ha generado polémica inmediata en redes sociales y entre visitantes.

La Casa Blanca reaccionó con rapidez al montaje, calificándolo de "provocación política" y recordando que Trump "expulsó a Epstein de su club hace años por ser un 'raro'", negando cualquier relación estrecha con el financiero. El mandatario ha insistido en que se distanció de Epstein mucho antes de que salieran a la luz los casos judiciales que lo involucraron.

Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas, fue arrestado en 2019 y murió en prisión federal en circunstancias que desataron controversia. Sus vínculos con figuras poderosas, entre ellas Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, han sido objeto de intenso escrutinio público y político en Estados Unidos.

Trump acusó en la campaña electoral de 2024 al Partido Demócrata de tapar el caso, porque podía salpicar a sus miembros o donantes, y prometió que si llegaba al Despacho Oval sacaría a la luz hasta el último papel. No es el caso. El diario Wall Street Journal desveló que el propio presidente fue informado en mayo por su fiscal general de que su nombre aparecía en archivos relacionados con las investigaciones y trató de ocultarse.

El republicano y el financiero fueron muy cercanos en la década de 1990 y principios de la de 2000, y el hecho de que se le nombre en los papeles del condenado no constituye prueba alguna de actividad delictiva. Trump tampoco ha sido acusado de irregularidades en relación con el caso Epstein.

