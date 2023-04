La DEA aprueba la fábrica secreta de Coca-Cola para 'comprar' coca

Una pequeña planta de procesamiento químico ubicada en un tranquilo vecindario de Nueva Jersey (EEUU) cuenta con una licencia exclusiva para importar hojas de coca a dicho país en nombre de The Coca-Cola Company. Así se asegura en una información publicada por el tabloide británico The Daily Mail, en la que también se expone que este centro fabrica cocaína pura por valor de hasta dos mil millones de dólares estadounidenses cada año.

Según el citado medio, dichas hojas son empleadas para producir un ingrediente 'decocainizado' para el refresco de la compañía, mientras que el subproducto de la cocaína se vende al mayor fabricante de opioides del país, que según el Mail comercializa el polvo como agente anestésico y anestésico tópico para los dentistas.

Dicha instalación ha estado más de un siglo procesando hojas de coca para Coca-Cola y ahora está a cargo de Stepan Company, según el citado diario británico. En la misma información también se asegura que cuenta con una licencia especial de la DEA (Administración de Control de Drogas, en castellano), siendo la única empresa estadounidense autorizada para importar hojas de coca y fabricar cocaína.

Sin respuesta de la DEA

Desde The Daily Mail han asegurado que la DEA no respondió a una solicitud de información de dicho medio para conocer cuánta coca importa dicha empresa. En el reportaje se alude a un supuesto acuerdo secreto que se dio a conocer a fines de la década de 1980 como lo único que se sabe de este asunto.

Cita para ello una información de The New York Times en esa época, en el que se calculaba que Stepan importaba entre 56 y 588 toneladas de coca anualmente que llegaban de Perú y de Bolivia.

"Son la marca roja, blanca y azul más estadounidense, pero no quieren que se los asocie con la guerra contra las drogas", ha indicado Ricardo Cortés, autor del libro A Secret History of Coffee, Coca and Cola, en declaraciones a The Daily Mail.