Demoledor mensaje de la víctima de una funcionaria que le robó 56.000 euros en cheques: "Habría preferido darle este dinero a mi nieto"

Una concejala municipal francesa ha sido condenada a seis meses de prisión por el Tribunal Penal de Montauban por abuso de debilidad tras haber extraído 56.000 euros a un hombre de 98 años, según ha informado Le Parisien.

Tras más de cuatro horas de audiencia, el anciano expresó sentirse satisfecho con el fallo judicial que resolvió su caso. "Ella fue condenada, eso era lo que yo quería", dijo la víctima después del juicio, antes de agregar: "Sudé para ganar ese dinero, hubiera preferido dárselo a mi nieto".

La concejala de 76 años Danièle Amouroux fue designada en noviembre de 2018 como la tutora legal de la esposa de la víctima, a la que tenía que ayudar en las gestiones administrativas. Una vez fallece su esposa, la concejala amplió su papel y asumió también la representación del hombre, lo que le dio acceso directo a sus cuentas bancarias así como sus cheques personales.

Entre 2018 y 2023 la edil cobró 41 cheques por importes que oscilaban entre los 500 y los 10.000 euros, ingresados sistemáticamente en su cuenta bancaria. La mitad de los cheques, de hecho, fueron extendidos directamente por la concejala. "Veintitrés de esos cheques están firmados por su propia mano", explicó la magistrada al leer los hechos.

La concejala fue condenado a indemnizar a la víctima y a pagarle 1.500 euros en concepto de daños morales. Ausente de su juicio por razones médicas, admitió sin embargo los hechos y pidió disculpas a la víctima a través de su abogado. Lo hizo, sin embargo, después de haber negado durante mucho tiempo su culpabilidad durante la custodia policial y durante la investigación.