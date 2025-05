Destapan la fábrica de la inteligencia rusa de "despachos secretos" de sus "agentes" en el extranjero

El último número de la revista impresa oficial del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, Razvedchik —que se traduce como "oficial de inteligencia" o "espía"—, incluye mensajes codificados de supuestos agentes del SVR con nombres como "Díaz", "John", "Stone", "Marat" y "Frank", según ha informado el medio The Insider.

"Díaz", estacionado en Damasco, la capital de Siria, advierte a Moscú que: "Según informes recientes, tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, el MI6 y la CIA ordenaron a los comandantes de campo del ISIS bajo su control que llevaran a cabo una serie de ataques contra bases militares rusas. Se proporcionaron drones a los terroristas para este trabajo sucio".

Desde Bruselas, “John” alerta a Moscú sobre una campaña de la OTAN destinada a socavar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski: "Planean divulgar información de que Zelenski y su equipo malversaron personalmente 1.500 millones de dólares destinados a la compra de municiones".

En Kiev, "Marat" advierte sobre posibles ataques terroristas ucranianos en Europa. Mientras, en Tiflis, "Frank" informa sobre el aumento de la subversión europea en Georgia. "Ninguno de los supuestos agentes ofrece pruebas verificables de sus afirmaciones, y frases como 'según los datos disponibles' y 'basado en la información disponible' son de lo más específicas", ha añadido el mismo medio.

Este ha explicado a continuación que la columna El SVR está autorizado a declarar apareció por primera vez en la revista Razvedchik hace un año y medio, y están inspirados en los cables del MGB (El Ministerio de la Seguridad del Estado, nombre del aparato de seguridad estatal soviético).

Así, los llamados despachos "secretos" vienen adornados con todas las marcas típicas: "SVR de Rusia", "Secreto", "Copia n.° 1", "Prohibida la copia", junto con fechas, nombres en clave de los agentes, un sello de "Desclasificado" y referencias al "Camarada Sergeyev", el supuesto destinatario. "Todo esto tiene el claro propósito de convencer a los lectores de la autenticidad de la información presentada", sentencia el mismo medio. Estos denominados "despachos" suelen reflejar la propaganda estatal rusa con una rapidez impresionante

En declaraciones a The Insider, un ex oficial del SVR explicó por qué estos telegramas no podían ser reales. "En primer lugar, si este fuera un informe inicial genuino de un agente residente, no debería mencionar ningún dato. Sin embargo, aquí vemos un número de telegrama, la hora de recepción en el cuartel general y una referencia a cierto camarada Sergeyev; todo lo cual está estrictamente prohibido. De hecho, ¿dónde está la marca de tiempo que indica cuándo el empleado de cifrado del «Bosque» [sede del SVR en Yasenevo, Moscú] lo recibió y descifró?", sentenció.

"En segundo lugar, nuestros despachos especiales rara vez se firman con nombres extranjeros como 'John', 'Frank' o 'Stone'. Eso solo crea confusión. Normalmente, se usan alias operativos como 'Ivanov', 'Petrov' o 'Sidorov'. Solo dentro del propio informe se podría decir algo como 'según una fuente fiable llamada John'", agregó.

A continuación, señaló que "nuestros residentes nunca usan frases como 'anglosajones' o 'juego sucio'. Los informes adecuados contienen datos contundentes, cifras, un resumen conciso de los acontecimientos, pronósticos y evaluaciones. Lo que vemos aquí se parece más a un editorial de Pravda de la era soviética", aseguró.

Y concluyó destancado: "Finalmente, no hay fecha de devolución para el documento, ni espacio designado para notas o aprobaciones de los superiores, ambos cruciales. Leo todas estas creaciones en la revista y, francamente, da la sensación de que todos estos telegramas fueron escritos por la misma persona".

