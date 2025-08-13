Desvelan los mapas de las posibles nuevas fronteras ucranianas tras las negociaciones con Moscú

Mapa del Este de Europa con atención a las fronteras entre Ucrania y Rusia.

Los continuos -aunque insuficientes y dudosos- inicios de acuerdo entre Ucrania y Rusia, siguen estancados como es costumbre desde hace meses. Los intentos de unas y otras potencias por sentar en la mesa a representantes de ambos países siguen siendo una quimera complicadísima de traspasar, aunque con el paso de las semanas se continúan abriendo posibles ventanas para el diálogo.

Según expuso recientemente el medio británico The Times, en caso de acuerdo, Ucrania afrontaría cuatro posibles escenarios en lo que respecta a sus fronteras. Uno de ellos tendría como resultado una congelación del frente, de forma que todo quedaría como se encuentra actualmente. Así, las tropas rusas controlarían las regiones que ocupan ahora mismo, por lo que millones de ciudadanos ucranianos quedarían bajo el control de Moscú.

Otra posible opción pasa por que Kiev ceda a Rusia completamente la región del Donbás, algo que satisfaría algunas de las reclamaciones rusas, que actualmente ocupan gran parte de esta zona, aunque se trataría de una cesión completa.

Por otro lado, el penúltimo escenario posible, que se saldaría con una victoria bastante importante por parte de Rusia, se centraría en aumentar las concesiones ucranianas. Así, Zelenski se rendiría ante Putin y le otorgaría el control de Donetsk, Luhansk, además de Jersón y Zaporiyia, al sur y el este del país. Esta opción es la más ambiciosa para las aspiraciones rusas.

Finalmente, la última opción tendría que ver con un intercambio. De esta forma, Moscú se queda con todo el Donbás y Ucrania se quedaría con el dominio de Jersón. Podría calificarse como una decisión algo salomónica dadas las circunstancias actuales aunque parece poco probable si se tiene en cuenta la postura de Putin actualmente.