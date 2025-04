Detenido por plantarle fuego a la vivienda del gobernador demócrata de Pensilvania

La policía de Pensilvania ha detenido a Cody Balmer, un hombre de 38 años considerado como principal sospecho de provocar la pasada madrugada un incendio en la vivienda en la que reside el gobernador demócrata Josh Shapiro junto a su familia. De acuerdo con la Policía Estatal, Balmer saltó la verja que delimita el recinto de la finca en la que se localiza una construcción catalogada como emblemática, eludiendo la vigilancia. Allí, según las primeras investigaciones, habría hecho uso de materiales caseros para iniciar el fuego que, aunque no causó víctimas, sí provocó daños graves en el edificio.

Pocas horas después de que la policía pusiese en marcha una operación para encontrar a Cody Balmer, quien se había dado a la fuga tras el ataque en Harrisburg, la capital estatal de Pensilvania, en la que también reside. Las autoridades, incluso, llegaron a ofrecer una recompensa de 10.000 dólares (unos 8.800 euros) para cualquier persona que pudiera aportar información que ayudara a dar con el autor del incendio.

El fiscal del distrito del condado de Dauphin, Fran Chardo, ha asegurado tras la detención que Balmer actuó “subrepticiamente”, después de evitar a los agentes de la policía estatal que vigilan la vivienda de Josh Shapiro antes de provocar el fuego en la residencia oficial. De momento, no se ha revelado el motivo que le pudo haber llevado a realizar el ataque.

Shapiro: "Gracias a Dios, nadie resultó herido"



El incendio en la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en la capital estatal, Harrisburg, se declaró pasadas las dos de la madrugada del domingo, hora local. Varias patrullas de la policía estatal despertaron con golpes en la puerta a Shapiro, a su mujer Lori y a sus cuatro hijos, dos de ellos mayores de edad.

"Gracias a Dios, nadie resultó herido y se extinguió el incendio". El mismo gobernador ha relatado el episodio en sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado para dar las gracias a los servicios de emergencia. "Nos despertaron a las dos de la madrugada con golpes en la puerta porque un pirómano había prendido fuego a la residencia. Los Bomberos de Harrisburg estaban en el lugar y, mientras trabajaban para extinguir el incendio, la policía estatal nos evacuó sanos y salvos”, ha explicado.

Shapiro ha confirmado que el incendio ha causado daños considerables en la vivienda y en una comparecencia posterior ante los medios, el demócrata no solo ha condenado el ataque sino que también ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: "Esta clase de violencia no está bien. No me importa si viene de un bando o del otro, si lo han ordenado unos u otros, una persona en concreto y otra. No está bien y tiene que parar. Tenemos que ser mejores que esto”, ha subrayado.

Josh Shapiro fue elegido gobernador en 2022 tras ocupar el cargo de fiscal general del estado. Durante la última campaña presidencial, su nombre llegó a sonar como posible compañero de fórmula de Kamala Harris. Según una encuesta publicada en septiembre, el 59% de los votantes de Pensilvania aprueba su gestión.

El edificio atacado es la residencia oficial del gobernador del estado de Pensilvania. Se trata de una construcción de estilo georgiano situada junto al río Susquehanna, uno de los más largos del este de Estados Unidos. Fue diseñada por el arquitecto George Ewing y funciona como sede residencial del gobernador en ejercicio.