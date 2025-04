Donald Trump calienta motores antes de su gran anuncio: "IT'S LIBERATION DAY!"

Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

"IT'S LIBERATION DAY IN AMERICA!". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha levantado esta mañana (hora local) gritando, como siempre, a sus seguidores en Truth Social, el X del conglomerado familiar. "ES EL DÍA DE LA LIBERACIÓN EN ESTADOS UNIDOS", ha escrito Trump para calentar motores de cara a su comparecencia de este miércoles, en la que anunciará, ha dicho, un plan global de aranceles.

También en Truth Social, Trump ha publicado una intervención en Fox de Kelly Loefler, la encargada en su Administración de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA). Con entusiasmo, Loefler ha asegurado asistir a "un día emocionante, el Día de la Liberación". "Es la mayor salvación no solo para las pequeñas empresas sino para Estados Unidos", ha asegurado para señalar a Trump como "el único presidente con la determinación de plantar cara a nuestros aliados y adversarios por igual".

Aunque según su equipo, este martes Trump todavía negociaba con sus asesores comerciales los detalles de los nuevos aranceles, se prevé que el presidente estadounidense anuncie tasas para todas las importaciones, vengan de donde vengan, incluso, como ha señalado Loefler, de países aliados. Todo ello, además, sin atender a los análisis que calculan pérdidas anuales para los hogares de EEUU. Según estimaciones del Laboratorio de Presupuesto de Yale recogidas por The New York Times, "aranceles a ese nivel costarían a los hogares estadounidenses entre 3.400 y 4.200 dólares anuales".

El anuncio de Trump no solo se espera con ansia en el conjunto de bolsas mundiales, sino en los despachos de los Gobiernos a nivel global, ya sean, de nuevo, adversarios o aliados. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este jueves en La Moncloa a representantes del sector agrícola y automovilístico para enviarles un mensaje de tranquilidad y asegurar el apoyo del Gobierno ante quienes se verán más afectados. Sánchez tiene previsto comparecer tras el encuentro para anunciar un plan de respuesta al ataque comercial. Este lunes, el líder del Ejecutivo avisó: "Si se nos imponen estos aranceles, responderemos con decisión y nos defenderemos".

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha señalado que Europa debe prepararse para una guerra comercial que "no beneficiaría a nadie". Meloni sería una de las aliadas políticas de Trump que se vería afectadas. Ella misma ha apuntado que habría "graves consecuencias" para los productos italianos.

Más comedido se ha mostrado el primer ministro británico, Keir Starmer, que busca lograr una cercanía con la Administración Trump. "Una guerra comercial no le conviene a nadie y el país merece un enfoque tranquilo y pragmático", ha dicho para señalar que sigue en negociaciones para alcanzar un acuerdo económico con Estados Unidos, eso sí, sin descartar ninguna respuesta en función de lo que se anuncie.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha sido mucho menos ponderada. El mundo del comercio, tal y como lo conocemos, ha advertido, no será ya el mismo. "A día de hoy, que es cuando se supone que se va a anunciar, simplemente no sabemos realmente cuál será el acuerdo para el resto del mundo, lo que sabemos es que no será bueno para la economía global", ha aseverado.