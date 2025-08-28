Dos países de la OTAN se preparan para nuevos ejercicios antidrones después de lo aprendido en la guerra de Ucrania

Un soldado del ejército ucraniano preparando un dron durante un entrenamiento

La guerra de Ucrania, que ha cumplido este 24 de agosto tres años y medio, está dejando múltiples aprendizajes en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respecto a la guerra moderna.

Una de las principales conclusiones que ha extraído la Alianza Atlántica del conflicto armado que está teniendo lugar en territorio ucraniano es la importancia de los drones en el campo de batalla.

Y ese aprendizaje ya se está aplicando en la preparación de las tropas. Buena prueba de ello es el reciente desarrollo del ejercicio militar Baltic Trust, unas maniobras con drones celebradas en Letonia.

El ejercicio ha sido realizado de manera conjunta por las Fuerzas Armadas de Letonia y las de Suecia. En ese sentido, desde el país nórdico han informado de que las maniobras han diseñadas para reproducir escenarios similares a los que se están viviendo en la guerra de Ucrania.

En concreto, el ejercicio Baltic Trust se ha centrado en poner a prueba todo lo relacionado con la utilización de drones en el ámbito militar, desde las medidas para combatirlos hasta el reconocimiento con ellos.

Estas maniobras demuestran que la OTAN le está otorgando a los drones un papel protagonista en su preparación, desarrollando capacidades tanto para contrarrestarlos como para integrarlos de forma eficaz en los ejércitos.