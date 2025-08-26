El nuevo objetivo de Kiev es claro: socavar el recurso que alimenta la maquinaria bélica de Putin

A lo largo de las últimas semanas, Ucrania ha atacado de forma reiterada instalaciones petroleras ubicadas en Rusia. El objetivo es claro: socavar el recurso que alimenta la maquinaria bélica de Putin.

Desde el comienzo de la guerra, el país presidido por Volodímir Zelenski se ha afanado en el desarrollo y la fabricación de drones de largo alcance para tener la posibilidad de alcanzar territorio ruso.

Y ese trabajo está dando sus frutos en forma de ataques a las citadas instalaciones. Los drones ucranianos consiguen encontrar la ruta hacia sus objetivos sirviéndose de las antenas de los teléfonos móviles.

Por ello, tal y como recoge el medio de comunicación italiano La Repubblica, en aquellas ciudades rusas en las que existen industrias sensibles o bases militares estratégicas se ha comenzado a decretar una especie de 'toque de queda' en lo que se refiere a la conectividad de los dispositivos.

En concreto, cuando llega el atardecer en esas zonas, la conexión de los teléfonos móviles deja de funcionar, quedando aislados hasta que vuelve a amanecer. Esta estrategia dificulta los ataques de los drones ucranianos, pero igualmente evidencia a la población rusa que se encuentra inmersa en una guerra que también alcanza su territorio.

Numerosos ataques desde el encuentro Putin-Trump

Tras la reunión del pasado 15 de agosto entre Vladímir Putin y Donald Trump en la ciudad estadounidense de Anchorage, Kiev ha bombardeado las instalaciones petroleras de Syzran, Saratov, Novoshakhtinsk, Unecha y Ust-Uga.

Estos ataques están perjudicando gravemente el suministro de combustible en lugares como Crimea, algo fundamental tanto para la logística militar como para el día a día de la propia población.

Con estas ofensivas, Zelenski busca presionar a Putin para que acabe aceptando una tregua en la guerra. No obstante, el riesgo que corre el mandatario ucraniano es que el efecto sea el contrario: una intensificación de los ataques por parte de Rusia.