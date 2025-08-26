Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El nuevo objetivo de Kiev es claro: socavar el recurso que alimenta la maquinaria bélica de Putin
Global

Global

El nuevo objetivo de Kiev es claro: socavar el recurso que alimenta la maquinaria bélica de Putin

Con estas ofensivas, Zelenski busca presionar al presidente ruso para que acabe aceptando una tregua en la guerra.

Rafael Gómez
Un dron ucraniano, en una imagen de archivoAnadolu vÍa Getty Images

A lo largo de las últimas semanas, Ucrania ha atacado de forma reiterada instalaciones petroleras ubicadas en Rusia. El objetivo es claro: socavar el recurso que alimenta la maquinaria bélica de Putin.

Desde el comienzo de la guerra, el país presidido por Volodímir Zelenski se ha afanado en el desarrollo y la fabricación de drones de largo alcance para tener la posibilidad de alcanzar territorio ruso.

Y ese trabajo está dando sus frutos en forma de ataques a las citadas instalaciones. Los drones ucranianos consiguen encontrar la ruta hacia sus objetivos sirviéndose de las antenas de los teléfonos móviles.

Por ello, tal y como recoge el medio de comunicación italiano La Repubblica, en aquellas ciudades rusas en las que existen industrias sensibles o bases militares estratégicas se ha comenzado a decretar una especie de 'toque de queda' en lo que se refiere a la conectividad de los dispositivos.

En concreto, cuando llega el atardecer en esas zonas, la conexión de los teléfonos móviles deja de funcionar, quedando aislados hasta que vuelve a amanecer. Esta estrategia dificulta los ataques de los drones ucranianos, pero igualmente evidencia a la población rusa que se encuentra inmersa en una guerra que también alcanza su territorio.

Numerosos ataques desde el encuentro Putin-Trump

Tras la reunión del pasado 15 de agosto entre Vladímir Putin y Donald Trump en la ciudad estadounidense de Anchorage, Kiev ha bombardeado las instalaciones petroleras de Syzran, Saratov, Novoshakhtinsk, Unecha y Ust-Uga.

Estos ataques están perjudicando gravemente el suministro de combustible en lugares como Crimea, algo fundamental tanto para la logística militar como para el día a día de la propia población.

Con estas ofensivas, Zelenski busca presionar a Putin para que acabe aceptando una tregua en la guerra. No obstante, el riesgo que corre el mandatario ucraniano es que el efecto sea el contrario: una intensificación de los ataques por parte de Rusia.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rafael Gómez