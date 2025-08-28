Destapan el fraude del soldado ruso condecorado que mandó sus compañeros dispararle para cobrar 2 milllones de euros en bonificaciones

La realidad supera a la ficción. En Rusia, un soldado apodado como "el verdugo" por sus habilidades como francotirador ha sido denunciado por presuntamente ordenar a 35 oficiales de la 83ª Brigada de Asalto Aerotransportado de la Guardia Rusa que le disparasen a él y a otros compañeros para poder cobrar indemnizaciones por ello, según denuncian desde un medio local.

De este modo, el hombre, de 39 años y teniente coronel, y más de 30 militares, llegaron a recibir presuntamente cerca de 2,1 millones de euros bajo este método. Sin embargo, todo terminó en junio del año pasado, cuando un miembro de la brigada denunció la situación ante la unidad de investigación militar de San Petersburgo y "el verdugo" fue arrestado.

Cabe destacar que el hombre presumía de sus heridas e incluso fue celebrado por los medios estatales rusos, llegando a aparecer en videos del Ministerio de Defensa como una especie de héroe de guerra durante el año pasado. "Desde la infancia, el deber y el honor no han sido palabras vacías para mí", presumía, irónicamente, en una de las publicaciones.

De hecho, la mentira de este militar fue tal que incluso se jactó de no haberse sometido a una rehabilitación postservicio para volver al frente y hasta fue premiado con uno de los galardones más importantes del país, "Órdenes de Coraje", así como con dos medallas por valor y valentía.

Ahora, el exoficial se enfrenta a delitos de fraude, corrupción, tráfico ilegal de armas, artefactos explosivos y municiones, derivado de la ocultación de armamento enemigo capturado.