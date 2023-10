Dos países vecinos cierran las puertas a palestinos 

dpa/picture alliance via Getty I

El conflicto armado entre Israel y Hamás no solo se está librando en las fronteras y el interior de Gaza, sino que como ocurre en todas las guerras, con el paso de los días se van añadiendo problemas al ya existente. Uno de estos tantos es el de los refugiados.

Cuando todo se convierte en destrucción, miles de personas se ven obligados a buscar una salida para continuar con sus vidas lejos del conflicto, una suerte que no todos pueden experimentar y muchos ni siquiera intentar.

En este sentido, se abre un nuevo interrogante para todos ellos: ¿Dónde ir? Por lo general -y como es normal- optan por los países más cercanos y siempre que se pueda, seguros, en los que pedir auxilio y poder resguardarse de los bombardeos y huir de la muerte.

No es sólo Hamás: los otros actores regionales que pueden chocar con Israel La milicia palestina cuenta con apoyos principalmente en Irán y en Líbano, donde se les ha dado dinero y formación por décadas. Otros estados pueden ayudar con la mediación y lo humanitario. Hay que vigilar que los frentes no se multipliquen.

En este caso, a los ciudadanos palestinos no les queda otra -debido a la posición de las tropas israelíes- que huir hacia Egipto -por la zona de Rafá- o Jordania, siendo estos los dos únicos países fronterizos en los que poder escapar de la guerra, pero como ocurre en estos casos, los países receptores no pueden o no quieren asumir semejante carga migratoria en tan poco tiempo, algo que ya han dejado claro tanto Egipto como Jordania.

El rey de Jordania se lava las manos

Durante el día de hoy, el rey de Jordania ha mostrado su negativa a acoger a los miles de palestinos que huyen de la guerra, y en una rueda de prensa celebrada en Berlín y en presencia del canciller alemán, Olaf Scholz, ha sostenido que este conflicto "debe tratarse dentro de Gaza y Cisjordania", y no en sus fronteras.

Con estas palabras, el máximo mandatario jordano ha querido despejar todas las dudas acerca de si aceptaría o no a refugiados palestinos, dejando claro que -por el momento- esa circunstancia no se producirá bajo ningún concepto.

"Eso es una línea roja porque creo que es el plan que tienen los sospechosos habituales para generar problemas en el territorio" Abdalá II, Rey de Jordania

Además, también ha querido 'solidarizarse' con el otro país en cuestión, "sus amigos de Egipto". “La primera parte de la cuestión del problema de los refugiados viniendo a Jordania y creo que puedo hablar en nombre, no solo de Jordania, sino también de nuestros amigos en Egipto".

"Eso es una línea roja porque creo que es el plan que tienen los sospechosos habituales para generar problemas en el territorio. No habrá refugiados en Jordania, tampoco en Egipto”, aseguró Abdalá II en referencia a las grandes potencias que buscan inestabilidad en Oriente Próximo y Medio.