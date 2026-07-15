Lección de Ucrania a Occidente: las guerras del futuro dependerán de quién puede innovar y actuar más rápido, no de quién tenga las mejores armas

La guerra en Ucrania continúa y sin variación ni en el frente ni en las capitales en liza. La paz no se acerca pese a anteriores intentonas diplomáticas. Día a día, ya son casi cuatro años y medio los que lleva sufriendo Kiev la devastación de la invasión rusa. Pero en los últimos tiempos, Ucrania es algo más que un país que se defiende.

De un tiempo a esta parte, el desarrollo tecnológico y militar de Ucrania ha llevado a Occidente a fijar sus ojos en su desempeño. No tanto como ayuda externa, sino como alumno a recibir una lección.

Ucrania lleva años defendiéndose y a la vez atacando en base a un novedoso programa industrial de defensa, con los drones como punta de lanza. Recientemente unidades de elite ucranianas han servido de 'maestros' en ejercicios de la OTAN y de potencias occidentales. Pero hay más.

Como recoge el medio internacional Business Insider, los socios quieren aprender lo máximo posible de esta guerra mientras se preparan para un posible conflicto moderno a gran escala.

"La guerra en Ucrania, en mi opinión, ha confirmado sin lugar a dudas una lección fundamental, que la velocidad de la innovación militar se ha convertido en un factor decisivo del poder militar", apunta Heico Hübner, subjefe del Ejército alemán.

A su juicio, "la cuestión ya no es simplemente quién desarrolla la mejor tecnología, sino que la pregunta clave es quién puede escalar la innovación más rápidamente y, lo que es más importante, integrarla técnicamente en las fuerzas armadas con mayor celeridad".

Para este alto mando militar, "hoy en día, la disuasión ya no se basa únicamente en la masa; depende de la velocidad, depende de la conectividad y, más importante aún, de la adaptabilidad. De ser así, las fuerzas armadas que transformen la innovación en efectos militares con mayor rapidez tendrán una ventaja decisiva". Son estos tres elementos claves los que están llevando a Ucrsaia a recuperar la iniciativa pese a la guerra sostenida por Rusia desde el 24 de febrero de 2022.