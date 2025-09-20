Trump anuncia que EEUU ha lanzado un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de un nuevo ataque ocurrido en aguas internacionales contra un barco que supuestamente transportaba droga hacia territorio norteamericano y que ha dejado sin vida a los tres ocupantes que se encontraban a bordo.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Mando Sur de los Estados Unidos", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje desde su cuenta de Truth Social.

Trump ha asegurado que la embarcación transportaba "narcóticos ilícitos" con el objetivo de alcanzar la costa del país norteamericano y "envenenar a estadounidenses".

"¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en estados unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!", ha concluido el mandatario estadounidense.

Por el momento, no han confirmado el origen del buque. En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han lanzado al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe que se han saldado con la muerte de alrededor de 15 personas.

Una "guerra no declarada"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha calificado este viernes de "guerra no declarada" el despliegue militar de Estados Unidos en el mar del Caribe, donde ha llegado a bombardear tres embarcaciones que ha vinculado con el narcotráfico.

"Es una guerra no declarada. Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa", ha declarado durante la presentación de un informe sobre los ejercicios militares de Venezuela frente a sus costas.

En este sentido, el titular de la cartera ministerial ha recriminado que Washington "con tanta tecnología y tanto poder no está en la capacidad de interceptar una embarcación" en la zona bajo la premisa del narcotráfico.