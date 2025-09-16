EEUU responde al desafío de China y Rusia en el Ártico mostrando su poderío militar junto a un aliado

La competencia estratégica en el Ártico sigue creciendo. Los ejércitos de Estados Unidos y Canadá llevaron a cabo una demostración de fuerza a principios de este mes con el objetivo de responder a las "amenazas emergentes" en la región, en medio de los desafíos planteados por Rusia y China.

Del 3 al 5 de septiembre, el Comando de Alaska de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Canadá realizaron operaciones marítimas conjuntas en el Mar de Bering, zona clave que conecta el Lejano Oriente ruso con Alaska, informa Newsweek. La maniobra, que incluyó el despliegue de aviones furtivos F-35 y la fragata canadiense HMCS Regina, evidenció lo que el Comando describió como el "rápido empleo de una fuerza binacional" para hacer frente a posibles amenazas en el Ártico.

"Estados Unidos y nuestros aliados siguen preparados para contrarrestar los intentos del adversario de ampliar su influencia o capacidades militares en el hemisferio occidental y la región del Ártico", afirmó el teniente general Case Cunningham, jefe del Comando de Alaska, quien subrayó la importancia de esta cooperación militar como parte de la defensa del continente.

Por su parte, la contralmirante Josée Kurtz, comandante del Componente Marítimo de Canadá, destacó que ambos países enfrentan riesgos similares para su seguridad y prosperidad nacionales. "Al operar con nuestros socios estadounidenses, demostramos nuestra preparación colectiva para responder con agilidad y determinación en el ámbito marítimo", indicó.

La región del Ártico ha ganado relevancia estratégica en los últimos años. Rusia mantiene una fuerte presencia militar en la zona, mientras que China ha intensificado sus operaciones científicas y navales, lo que ha generado inquietud entre los países aliados. En respuesta, el Pentágono publicó el año pasado una estrategia actualizada para el Ártico, que propone reforzar la presencia militar y profundizar la cooperación entre aliados para contrarrestar la influencia de Moscú y Pekín.

Además de las maniobras conjuntas, la Guardia Costera de EEUU reportó encuentros recientes con buques de investigación chinos, Ji Di y Xue Long 2, que operaban al norte del estrecho de Bering. El rompehielos estadounidense USCGC Storis respondió a estas actividades en el marco de la Operación Frontier Sentinel, diseñada para enfrentar “influencias malignas extranjeras” en las aguas del Ártico y de Alaska.

"El Ártico es una zona de creciente competencia estratégica global", recordó la Guardia Costera en un comunicado, añadiendo que el Storis forma parte de los recursos desplegados para proteger la soberanía de EEUU y vigilar la actividad extranjera en apoyo de los esfuerzos nacionales de defensa y seguridad.