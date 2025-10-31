EEUU se retira del flanco oriental de la OTAN y los expertos avisan: "Rusia podría interpretarlo como una invitación"

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

El ministro de Defensa de Rumanía, Ionut Mosteanu, ha anunciado que EEUU va a reducir su presencia militar en la base aérea Mihail Kogălniceanu, en el mar Negro. El número de soldados estadounidenses sí que se mantendrán sin cambios en las otras dos bases militares del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rumanía ha destacado que la reducción de tropas estadounidenses en la base Mihail Kogălniceanu ya estaba prevista anteriormente.

En concreto, el ministerio rumano ha informado de que EEUU había decidido en el mes de febrero reajustar su presencia militar en el flanco oriental de la OTAN debido a que el resto de Estados miembros de la Alianza Atlántica han consolidado su posición en la zona.

"La decisión tuvo en cuenta el hecho de que la OTAN ha incrementado su presencia y actividades en el flanco oriental", se justifica en el comunicado del Ministerio de Defensa de Rumanía.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Tagesspiegel, el Comando de EEUU para Europa y África ha detallado que las tropas de la 2ª Brigada de Infantería de la 101ª División Aerotransportada presentes en la base aérea Mihail Kogălniceanu regresarán a su base en Kentucky (EEUU) "sin reemplazo".

Cabe destacar que no se ha precisado el número exacto de efectivos que van a abandonar la base militar rumana. No obstante, una brigada suele estar compuesta por entre 3.000 y 5.000 soldados.

En cualquier caso, desde el comando norteamericano han subrayado que esta decisión "no supone una retirada estadounidense de Europa ni una señal de menor compromiso de EEUU con la OTAN y el Artículo 5".

Sin embargo, algunos expertos no tienen esa misma opinión. En declaraciones al medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, el coronel retirado del ejército estadounidense y exfuncionario de defensa de la OTAN, Richard Williams, ha asegurado que "no existe ninguna razón obvia ni táctica para la retirada de la brigada de la OTAN de Rumania".

Por su parte, Justyna Gotkowska, del Centro Polaco de Estudios Orientales (OSW) y subdirectora de un destacado centro de estudios estatal, ha alertado de que "una reducción (de tropas) en nuestra región podría ser interpretada por Rusia como una invitación".