El Ejército de Israel confirma la muerte de un comandante de Hamás de los ataques del 7-O

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha matado a Mohamed Naif Abu Shamla, un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los atentados del 7 de octubre de 2023, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado en un comunicado publicado su canal de Telegram que "eliminaron" a este comandante de la unidad Nukhba -la célula que planeó y dirigió los mencionados ataques- el pasado 13 de agosto.

Asimismo, las fuerzas israelíes han asegurado que el combatiente "promovió numerosos complots terroristas contra las FDI y el Estado de Israel" durante los cerca de dos años que cumple la ofensiva militar contra el enclave palestino. "Las FDI y el Shin Bet continuarán actuando con contundencia contra los terroristas que participaron en la masacre asesina del 7 de octubre", han aseverado.

las IDF acaban con el supuesto secuestrador de Yardén Bibas

Anoche, Israel confirmó la muerte de otro miliciano de Hamás que también participó en los ataques del 7 de octubre, y que había estado involucrado en el secuestro de Yardén Bibas, que fue liberado durante el alto el fuego de comienzos de año.

Yardén fue secuestrado por Hamás durante su ataque contra el kibutz Nir Oz, junto a la frontera con Gaza. Más tarde, otro grupo palestino secuestró a su mujer, Shiri, y a sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, que murieron en cautiverio.

