Israel asesina a otro periodista palestino en un bombardeo en el sur de Ciudad de Gaza

Un periodista palestino ha muerto este lunes víctima de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el barrio de Sabra, en el sur de ciudad de Gaza, que se ha saldado con al menos otro fallecido y varios heridos.

La cadena de televisión palestina 'PalToday' ha confirmado en su cuenta de la red social X que el fallecido es Islam al Komi, quien en la víspera hizo un llamamiento "urgente" en su cuenta de la red social Facebook pidiendo ayuda.

"Les suplico por Dios y les pido compasión y un gesto humano y paternal para que nos brinden asistencia a mí y a mi familia", reza la carta en la que denuncia "la difícil situación de la vida en Gaza, las duras condiciones y las necesidades básicas, que no puedo cubrir".

Quién fue Anas al Sharif, el reportero que narró el horror en Gaza Minutos antes de su muerte, el periodista continuó relatando los ataques de Israel a la Franja. "No olviden a Gaza… Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación".

Seis periodistas asesinados en la última semana

Hace poco más de una semana Israel mató a otros seis periodistas, incluidos el reconocido reportero Anas al Sharif -galardonado con un premio Pulitzer en 2024 por su cobertura de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza- y otros cuatro compañeros de la cadena de televisión catarí Al Yazira, en un bombardeo sobre una una tienda reservada para medios en la misma localidad, donde está prevista una nueva e "inminente" ocupación por parte del Ejército israelí.

Las autoridades gazatíes, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) estiman en al menos 237 los profesionales de medios muertos en ataques de Israel desde el inicio de su ofensiva militar en octubre de 2023, una cifra que Naciones Unidas eleva a más de 242.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.