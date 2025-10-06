El canciller Merz, sobre excluir a Israel de Eurovisión: "Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Debe estar"

La participación de Israel en Eurovisión debido a la ofensiva en Gaza sigue trayendo cola. Mientras hay países que se están movilizando y, por ejemplo, España ha aprobado la retirada del certamen si Israel forma parte, el titular llega este lunes desde Alemania. Su canciller, Friedrich Merz, acaba de defender que Alemania se retire de Eurovisión si se excluye a Israel.

Lo ha hecho, como recoge EFE, en una entrevista en la cadena pública ARD. Allí le han preguntado si favorecería un boicot alemán de Eurovisión en el caso de que se excluyese a Israel, el conservador ha respondido: "Yo abogaría por ello".

"Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Israel debe estar", apostilló.

La agencia apunta que un sondeo encargado por esa cadena alemana indica que "el 65 % de los entrevistados estaría en contra de que se excluya a Israel del concurso, al aducir que los artistas o deportistas israelíes no deben ser castigados por la actuación de su Gobierno".

El 24 % sí está a favor de la medida, para ejercer presión sobre el Ejecutivo de Netanyahu. La encuesta se realizó entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Votación en noviembre

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha adelantado a noviembre una reunión con todas las cadenas para votar si excluir o no a Israel de la próxima edición, que se celebrará en mayo de 2026 en Viena (Austria). En concreto, la final está prevista para el sábado 16.

En 2022, cabe recordar que este organismo expulsó a Rusia por la invasión a Ucrania.

Además de España, Irlanda y Países Bajos han señalado su intención de retirarse si Israel participa. Nuestro país pertenece al denominado como 'Big Five' junto con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia: los cinco, que son los que más dinero y audiencia aportan, van directos a la final del festival.