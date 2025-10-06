Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El canciller Merz, sobre excluir a Israel de Eurovisión: "Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Debe estar"

Eurovisión

El canciller Merz, sobre excluir a Israel de Eurovisión: "Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Debe estar"

Ha afirmado que sería partidario de que Alemania se retirase del certamen si la UER excluye a Israel.

Elena Santos
Elena Santos
El canciller alemán Merz, fotografiado el 1 de octubre de 2025 en Berlín.dpa/picture alliance via Getty I

La participación de Israel en Eurovisión debido a la ofensiva en Gaza sigue trayendo cola. Mientras hay países que se están movilizando y, por ejemplo, España ha aprobado la retirada del certamen si Israel forma parte, el titular llega este lunes desde Alemania. Su canciller, Friedrich Merz, acaba de defender que Alemania se retire de Eurovisión si se excluye a Israel.

Lo ha hecho, como recoge EFE, en una entrevista en la cadena pública ARD. Allí le han preguntado si favorecería un boicot alemán de Eurovisión en el caso de que se excluyese a Israel, el conservador ha respondido: "Yo abogaría por ello".

"Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Israel debe estar", apostilló.

La agencia apunta que un sondeo encargado por esa cadena alemana indica que "el 65 % de los entrevistados estaría en contra de que se excluya a Israel del concurso, al aducir que los artistas o deportistas israelíes no deben ser castigados por la actuación de su Gobierno".

El 24 % sí está a favor de la medida, para ejercer presión sobre el Ejecutivo de Netanyahu. La encuesta se realizó entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Votación en noviembre

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha adelantado a noviembre una reunión con todas las cadenas para votar si excluir o no a Israel de la próxima edición, que se celebrará en mayo de 2026 en Viena (Austria). En concreto, la final está prevista para el sábado 16.

En 2022, cabe recordar que este organismo expulsó a Rusia por la invasión a Ucrania.

Además de España, Irlanda y Países Bajos han señalado su intención de retirarse si Israel participa. Nuestro país pertenece al denominado como 'Big Five' junto con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia: los cinco, que son los que más dinero y audiencia aportan, van directos a la final del festival.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 