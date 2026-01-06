Trump avisó a un grupo de ejecutivos petroleros un mes antes de la captura de Maduro: "Prepárense"

Se ven buques petroleros anclados en el Lago de Maracaibo luego de cargar crudo en el puerto de la Refinería Bajo Grande.

Trump avisó a un grupo de ejecutivos petroleros un mes antes de la captura de Maduro.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, diciéndoles: "Prepárense", según ha informado este martes The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban "grandes cambios" en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

"Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo", dijo Trump el pasado fin de semana. "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país", agregó entonces.

El plan del Gobierno estadounidense depende en gran parte de la respuesta de las grandes petroleras, especialmente de Chevron, la única gran compañía de Estados Unidos que sigue operando en Venezuela. El país cuenta con unas reservas estimadas de 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo, pero su producción actual ronda los 900.000 barriles diarios, menos del 1 % del consumo global, según el WSJ.

Las acciones de Chevron subieron cerca de un 5 %, mientras que Exxon Mobil avanzó alrededor de un 2 % y ConocoPhillips casi un 3 %.

Pese a ello, el diario señala que fuentes cercanas a Chevron aseguran que, por ahora, la compañía "no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar significativamente la producción", lo que deja en el aire hasta dónde llegará, en la práctica, la apuesta energética de Washington en Venezuela.