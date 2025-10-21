Acusaciones, reconstrucción y España: los 5 pilares de la UNRWA para el presente y futuro de Gaza

El futuro de Gaza tiene muchos actores protagonistas. Uno de ellos es, o espera seguir siendo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés). Su comisionado general, Philippe Lazzarini, ha pasado por el foro 'World In Progress' de PRISA para detallar los pilares de acción de su entidad, tras años en el foco de las críticas y también de las bombas israelíes.

En un cara a cara con el periodista Aimar Bretos, Lazzarini se ha detenido en asuntos como las necesidades para la reconstrucción de Gaza, las acusaciones de colaboracionismo con Hamás o el papel de España en la Franja y en el día a día de la propia UNRWA.

Confianza (porque no hay otra) en el alto el fuego

Lazzarini ha sido claro en su encuentro con el periodista de la Cadena SER. Preguntado por Aimar Bretos si tiene "esperanzas reales" en torno al alto el fuego en Gaza, el mandatario suizoitaliano reconocía con sinceridad que la pregunta era "qué alternativa hay a tener esperanza". "Tenemos que creer en el alto el fuego, que es un gran alivio", aunque dejando claro ser consciente de que es "el principio de un muy largo viaje con muchos obstáculos" hacia la paz.

"Creo en el alto el fuego si la comunidad internacional está comprometida en una paz duradera y para ello se necesita mucha confianza, porque el alto el fuego no es deseado aún por todas las partes", ha añadido, citando las acusaciones entre Israel y Hamás de presuntos incumplimientos.

La UNRWA y la "injusta" acusación de Hamás

Queda ya lejos en el tiempo, pero las heridas permanecen en el seno de la agencia. A comienzos de 2024, la UNRWA recibía una acusación dolorosa, por la supuesta participación de miembros en la cadena de atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Para Lazzarini no fue sino "una campaña de desinformación" que aún permanece basada en la idea de la implicación de la entidad en la "terrible masacre". "Se seleccionaron 19 nombres, llevamos a cabo una investigación independiente y no había información como para confirmar estas acusaciones en la mitad de los casos", ha añadido sin querer entrar más en detalle con otros casos. Cabe recordar que la investigación culminó su labor en abrl de 2024, con la conclusión de que Israel no presentó pruebas que acreditasen la supuesta colaboración.

"En Gaza tenemos a miles de miembros de la organización, que sufrieron la acusación de ser miembros de Hamás, como ha pasado con otras oenegés, con periodistas... con toda la población. Es un argumento constante para desacreditar a todas las voces que no están a favor del discurso del Gobierno israelí", ha rematado al respecto.

"Ahora mismo contamos con 12.000 miembros de UNRWA en la Franja. Allí comparten la misma lucha diaria que la población, siempre teniendo que estar en movimiento, allí han visto la destrucción de sus casas, han visto la muerte de sus seres queridos...", ha lamentado.

En una constante defensa de su equipo, el mandatario ha recalcado que los miembros de la ONU "actúan como cuidadores de la población, pero ellos mismos pasan hambre, sabemos de miembros que se han desmayado de hambre en mitad de sus trabajos". Por ello, exige cuidar de unos trabajadores que tras "sufrir el trauma de estos años" y"deben ser cuidados para garantizar su labor" humanitaria.

La reconstrucción de Gaza

"Un enorme desafío" con "cifras colosales"... no sólo dinerarias. "Se habla de 55 millones de metros cúbicos de escombros, hay estimaciones del Banco Mundial de 55.000 millones de dólares (más de 47.000 millones de euros) como necesaria inversión para reconstruir la Franja". Poco antes, el representante especial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Palestina, Jaco Cilliers, elevaba el cálculo hasta los 70.000 millones de dólares (algo más de 60.000 en euros)

Pero el dinero no cae de la nada, antes hay que ofrecer certezas. "Para que se dé la recuperación necesitamos confianza. Gaza no quiere una nueva guerra con Israel y por ello hay que consolidar lo primero el alto el fuego, para llegar a la siguiente fase con éxito. Hay que resolver cuestiones de seguridad y de gobernanza interna, asegurando que lo que se invierta en la Franja no afecte a la hoja de ruta general para la zona".

Más en detalles sobre el objetivo de UNRWA, Lazzarini ha precisado que es "restaurar los servicios públicos, como Educación o Sanidad". "Es fundamental que las autoridades palestinas y nuestra organización puedan aunar fuerzas" a ese fin.

El "liderazgo" de España con Gaza y con la UNRWA

El mandatario de la agencia lo tiene claro: "España ha desempeñado un papel de liderazgo y ha sido un gran apoyo a UNRWA". Lo ha detallado en referencia a Gaza y también en torno al reconocimiento del Estado de Palestina, asunto en el que "ha liderado el camino y ha inspirado a otros países a lo mismo".

Cuestionado sobre la relación del Gobierno con la UNRWA, Lazzarini se ha deshecho en elogios hacia un país que "ha estado dando apoyo constante, incluso durante los peores momentos de nuestra agencia por aquellas acusaciones terribles, por las que algunos países retiraron sus aportaciones". "España jamás perdió su confianza en nuestra agencia".

La "guerra silenciosa" en Cisjordania

El 'foco' de Gaza ha silenciado o, al menos, reducido el impacto de otros asuntos graves. Uno de ellos, lo que ocurre en Cisjordania, un territorio en el que la UNRWA advierte de que "se está llevando a cabo una guerra silenciosa".

Solo retrotrayéndose a datos de esta semana Philippe Lazzarini ha hablado de "más de 70 incidentes con los colonos y los asentamientos de judios contra la población palestina", razón por la que ha pedido poner más atención a la situación de este enclave.