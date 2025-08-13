El jefe de los espías de Ucrania revela su as en la manga para espiar a los rusos que "alardean de su poder"

El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania (HUR), Kyrylo Budanov, admitió que existen formas poco convencionales de reclutar espías y reunir datos valiosos al ser preguntado sobre las operaciones diarias de los servicios de recopilación de inteligencia de Ucrania, según ha informado el periódico británico Daily Express.

Así, llegó a reconocer que Ucrania contrata de forma habitual a trabajadoras sexuales y recurre a empresas de juegos de azar para obtener información de la inteligencia rusa, según el jefe del espionaje ucraniano. "Es un método normal, ¿no? Los hombres suelen compartir historias para demostrar su poder", explicó Budanov durante una entrevista con la periodista ucraniana Ramina Eshakzai.

Budanov, quien ha desempeñado el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa desde 2020, agregó que, de esta forma, el país ha reunido información clave para resistir en la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022 que de otra manera habría sido casi imposible de obtener.

"Hay una gran diferencia entre reclutar a distancia o en persona, y se utilizan ambos métodos", dijo Budanov. "El reclutamiento por medios técnicos es cada vez más común porque la persona reclutada lo percibe como más seguro. Pero es más arriesgado para el agente, ya que existe una mayor probabilidad de caer en una trampa de contrainteligencia", explicó.

Además, señaló que en el reclutamiento de informantes "buscan vulnerabilidades, generalmente en el estilo de vida de la persona, basándose en los datos disponibles". "Si alguien tiene problemas graves es un objetivo potencial de reclutamiento. Es una práctica habitual. Un ludópata es una mina de oro para el trabajo de reclutamiento", afirmó.

Días antes de la reunión prevista en Alaska (EEUU) entre el presidentes estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, la presión de Rusia contra Ucrania en el cambio de batalla aumenta en su objetivo de conquistar la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

Nos vemos en Alaska: Trump y Putin se citan el próximo 15 de agosto con la paz en Ucrania como telón de fondo Ya hay fecha para el reencuentro de ambos mandatarios. El inquilino de la Casa Blanca asegura que Kiev tendrá que ceder territorio, pero Volodímir Zelenski niega la mayor y rechaza tal propuesta.

Pokrovsk ha sido un foco de tensión persistente en los frentes del este de Ucrania durante meses. La ciudad está situada al oeste de Donetsk y es un importantísimo centro de transporte estratégico. Actualmente está casi completamente destruida.