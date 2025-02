El jefe de la OTAN tiene un as bajo la manga para la paz en Ucrania: "Putin jamás volverá a intentar conquistarla"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha desvelado que tiene ideas sobre posibles negociaciones de paz entre Kiev y Moscú que son un "pequeño secreto" pero que garantizarán, avanza, que el presidente ruso, Vladimir Putin, "nunca vuelva a intentar" conquistar Ucrania.

En una entrevista con el periódico alemán Bild publicada este 1 de febrero, se le preguntó al neerlandés si la paz entre los dos países era siquiera posible. Y ha respondido: "Debemos garantizar que [Putin] nunca más pueda conquistar ni siquiera un kilómetro cuadrado de Ucrania", respondió, añadiendo que lo más importante que debe hacer la Alianza en este momento es apoyar a Kiev con armas y entrenamiento para sus soldados.

Continuó diciendo que si Ucrania decide entrar en conversaciones de paz , entonces tendrá que llevar a Putin a la mesa de negociaciones. "No puedo describirles exactamente cómo se desarrollarán estas conversaciones", dijo, y agregó: "Ya tengo ideas sobre cómo podría ser esta composición. Pero no queremos que Putin sea más inteligente de lo que ya es", señaló.

"Lo mantendremos en secreto. Lo único que es seguro es el final: Putin no volverá a intentarlo después de esto", insistió ante preguntas de los periodistas germanos. Rutte no dio más detalles sobre sus ideas.

Al nuevo líder de la OTAN se le preguntó durante la entrevista sobre la dirección de la invasión a gran escala y si Ucrania, junto con sus aliados occidentales, estaban perdiendo, dados los continuos avances de Rusia en el Donbass. "El frente avanza en la dirección equivocada, pero ¿a qué precio?", se pregunta, y añade: "Los rusos lo pagan con entre 1.000 y 1.500 muertos o heridos graves al día, pero no consiguen sus objetivos". "Y nuestro trabajo es asegurarnos de que nunca logren sus objetivos. Así que no, Ucrania no está perdiendo y debemos apoyarla para que alcance una posición de fuerza", ahonda.

Sus comentarios se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su equipo ya está involucrado en discusiones "muy serias" con la parte rusa sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. En respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a la agencia AP que las conversaciones sobre la guerra que no incluyen a Ucrania son " muy peligrosas".

"Puede que tengan sus propias relaciones, pero hablar de Ucrania sin nosotros es peligroso para todos" Volodimir Zelenski

"Puede que tengan sus propias relaciones, pero hablar de Ucrania sin nosotros es peligroso para todos", afirmó Zelenski. Igualmente, dijo que el primer paso para Ucrania es celebrar una reunión de alto nivel con Trump, para que Kiev y Washington puedan elaborar sus propios planes de alto el fuego. Después, las partes podrán pasar a conversaciones que involucren a Rusia.

"Creo que, en primer lugar, debemos celebrar una reunión con Trump, y eso es importante. Y es, por cierto, algo que todos en Europa quieren", afirmó el mandatario. Tras la reunión, "deberíamos pasar a algún tipo de formato de conversación con los rusos", añadió.

"Me gustaría ver a los Estados Unidos de América, Ucrania y Rusia en la mesa de negociaciones... Y, para ser sincero, también debería estar presente la voz de la Unión Europea. Creo que sería justo y eficaz, pero no sé cómo resultará", concluye.