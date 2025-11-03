El Kremlin tiene planes sobre Lituania y en Europa ya están conteniendo la respiración

A lo largo de los últimos meses, Rusia ha tratado de poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN realizando numerosas incursiones ilegales en el espacio aéreo de numerosos países europeos.

En concreto, los drones y aviones de combate rusos han sido detectados en los espacios aéreos de, entre otros países, Polonia, Lituania, Rumanía, Estonia, Dinamarca, EEUU o Alemania.

Uno de los incidentes más sonados a lo largo de las últimas semanas tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en Lituania, donde irrumpieron un caza ruso SU-30 (que realizaba tareas de reabastecimiento en el enclave de Kaliningrado) y un avión cisterna ruso tipo IL-78.

Recientemente, el Ministerio de Defensa de Rusia ha negado las acusaciones de las Fuerzas Armadas de Lituania de que las dos mencionadas aeronaves violaron el espacio aéreo lituano.

En ese sentido, el Kremlin ha asegurado que todos los vuelos se realizaron en estricta conformidad con las normas para el uso del espacio aéreo de la Federación Rusa y que no cruzaron las fronteras de otros Estados.

"Los vuelos se realizaron de conformidad con las normas establecidas en territorio ruso", ha destacado el Ministerio de Defensa en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Respecto a lo ocurrido, el Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que los cazas se encontraban realizando vuelos de entrenamiento sobre el enclave de Kaliningrado sin modificar su ruta ni violar el espacio aéreo de terceros países. Según el Kremlin, se trata de un hecho que ha sido confirmado a través de "medidas de control objetivas".

Tras estas declaraciones rusas podría esconderse toda una revelación de intenciones por parte del país dirigido por Vladímir Putin: Rusia tratará de usar en el futuro su enclave en territorio europeo (Kaliningrado) para justificar las incursiones tanto en Lituania como en el espacio aéreo de otros países de Europa.