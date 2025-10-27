Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Advierten a la OTAN sobre un nuevo tipo de guerra: "Putin nos pone a prueba constantemente"
Global

El presidente de Estonia, Alar Karis, ha advertido de que la Alianza Atlántica debería prepararse para un "tipo de guerra diferente" con Rusia.

Rafael Gómez
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una imagen de archivoContributor#8523328 / Getty Images

A lo largo de los últimos meses, Rusia ha decidido poner a prueba a la OTAN con sus drones y aviones de combate realizando incursiones en el espacio aéreo de diferentes países como Polonia, Lituania, Rumanía, Dinamarca o Estonia.

Precisamente, el presidente de ese último país (Estonia), Alar Karis, ha concedido recientemente una entrevista a Newsweek en la que ha advertido de que la OTAN debería prepararse para un "tipo de guerra diferente" con Rusia.

Según Karis, pese a que el país dirigido por Vladímir Putin no ha atacado militarmente a ningún país de la Alianza Atlántica, la realidad es que Rusia ha iniciado en los últimos tiempos una "guerra híbrida" contra la OTAN.

En ese sentido, el presidente de Estonia ha advertido de que "Putin nos pone a prueba constantemente", un hecho que el mandatario ha ejemplificado citando que "tenemos su dron en Polonia, drones en Rumanía, en Dinamarca. Tenemos este avión de combate en Estonia, esto es una guerra híbrida. También hay interferencias en el GPS, etc. Esto es lo que está haciendo Rusia".

Al respecto, Alar Karis ha asegurado que "esta guerra en Ucrania no es solo una guerra contra Ucrania, es contra Europa, es contra todo el mundo occidental". No obstante, el presidente de Estonia ha añadido que "no creo que Rusia vaya a atacar a un país de la OTAN ni a ningún otro país de Europa, pero aun así, tenemos que estar preparados para disuadir, pero Rusia no pone a prueba el artículo 5 en ningún país".

Respecto a la posibilidad de que tras más de tres años y medio de guerra en Ucrania pueda alcanzarse un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado, Karis ha señalado que "es muy difícil predecir cuál será el próximo paso, pero uno es seguro: Ucrania quiere la paz, nosotros queremos la paz… todos quieren la paz, pero Putin no".

