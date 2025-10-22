El ministro de Exteriores argentino presenta su dimisión unos días antes de los comicios y horas después de que Milei anunciase cambios en su gabinete 

Fotografía de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, hablando en el Palacio de Itamaraty en Río de Janeiro (Brasil). Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería, una medida que llega a menos de un año de su asunción y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno. EFE/ André Coelho ARCHIVO

Este miércoles el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que realizaría varios cambios en su gabinete después de las elecciones legislativas que tendrán lugar este domingo. Sin embargo, el primero de ellos ha llegado mucho antes de lo anunciado por el mandatario argentino, pues su canciller (en España sería el ministro de Exteriores), Gerardo Werthein— quien llegó al puesto hace menos de un año—, ha presentado su dimisión horas después del anuncio.

Según han afirmado algunos medios locales argentinos, su renuncia se presentó en el despacho presidencial anoche y su salida ya estaba prevista en los cambios que el argentino había anunciado que haría tras los comicios. Su dimisión llegaría tras las críticas recibidas tras la reunión que mantuvo Werthein con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Y es que, en dicha reunión se condicionó el posible rescate a Argentina de 20.000 millones de dólares a traves de swaps, una línea de crédito de 20.000 millones por parte de la banca privada o la intervención del Tesoro de EEUU en el mercado cambiario argentino, a los resultados de las legislativas de este domingo. Lo que no sentó muy bien ni al entorno de Milei, ni al propio presidente.

Uno de los que se pronunció en este sentido fue Daniel Parisini, quien informó sobre dicho malestar tras la reunión. "Como avisamos, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las midterms (las legislativas) y, por tanto, tiró obviamente que si perdemos entonces Estados Unidos no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", escribió el mismo en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle "perdón" por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", agregó en el mismo 'tuit'.

De hecho, esta confusión provocó la caída del peso frente al dólar. Ante esta situación, y tras comprobar el nulo respaldo de Milei, quien no le defendió, el canciller presentó su dimisión. Se espera que su salida sea efectiva a partir del próximo lunes, es decir, un día después de la celebración de las elecciones legislativas. Lo más probable es que este solo sea el primer cambio de muchos en el gabinete del libertario.