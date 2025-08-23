El motivo por el que en Reino Unido se sugiere poner cáscaras de naranjas alrededor de las casas a finales de verano

Agosto cuenta sus últimos días antes de dar la bienvenida a septiembre, mes en el que las arañas en el Reino Unido comienzan su temporada. En este sentido, y ante su inminente regreso, algunas publicaciones, como chroniclelive, aconsejan a sus ciudadanos a "poner cáscara de naranja alrededor de sus casas durante las próximas dos semanas".

Si bien la temporada suele comenzar en septiembre y prolongarse hasta mediados de octubre, esta fecha puede variar en función de las condiciones meteorológicas. De hecho, este año, debido al clima cálido que se ha podido afrontar en el país, la presencia de estos animales podría llegar antes de lo esperado.

Para mantener lejos a estos arácnidos, desde la publicación recomiendan mantener las puertas y ventanas cerradas, especialmente si la luz está encendida, y tapar cualquier abertura que haya o hueco por donde puedan entrar. Junto a estas medidas, también existe otra recomendación: repartir cáscaras de naranja por el hogar, pues odian los olores cítricos.

"Las cáscaras de naranja pueden ayudar a repeler arañas. Se sabe que a las arañas no les gustan los fuertes olores críticos y los compuestos presentes en las cáscaras de naranja pueden ser un repelente natural y eficaz", explicaron los expertos de Enviroliteracy, tal y como recogen desde el mismo medio.

Además de colocar las cáscaras tal cual, también se puede preparar un spray casero combinando las cáscaras hervidas de la naranja en agua y aplicando la solución en las zonas donde suelen aparecer estos molestos visitantes. Asimismo, se pueden aplicar otros cítricos como el limón.