El país de Europa del Este que usa su nuevo batallón de tanques para enviar un mensaje muy claro a Rusia

Tras casi tres años y medio de conflicto entre Rusia y Ucrania y todavía con una hipotética tregua en el horizonte, aunque de momento con pocas esperanzas, muchos son los países fronterizos con Rusia y Ucrania que continúan reforzándose ante el riesgo de que la guerra pueda llegar a sus territorios.

Así, durante los últimos años se ha convertido en una constante ver cómo los países bálticos o del centro de Europa como Polonia, se refuercen militarmente a una dimensión sin precedentes desde la II Guerra Mundial.

Esta vez ha sido Lituania nuevamente, el país que ha destinado un total 461 millones de euros -adquiridos vía préstamo- para comprar tanques alemanes nuevos y armar un nuevo batallón blindado sin precedentes en su historia. El objetivo principal es, evidentemente, estar preparados para lo que las aspiraciones imperialistas rusas puedan deparar.

Así, adquirirán varios tanques Leopard 2A8, siendo esta la primera vez que Lituania compra un batallón de este tipo y estas dimensiones siendo todos nuevos y recién fabricados por Alemania. En total son 44 tanques Leopard 2A8, cuya adquisición fue firmada en diciembre de 2024, aunque hasta el año 2030 no llegarán a manos lituanas.

Sus dimensiones y capacidades permitirán a Lituania convertirse en un país de referencia a nivel militar en todo el Viejo Continente, ya que les permitirá hacer demostraciones de poder en desfiles y actos similares, pero también les otorgará la capacidad de influir y responder decisivamente contra futuras agresiones de cualquier país.

Estas prácticas de todos los países cercanos a Rusia es recurrente en los últimos años, y todos cuentan con sus particulares proveedores, como en el caso de Estonia, que adquirió cañones K9 Thunder de Corea del Sur, o Letonia, que también ha mejorado y potenciado sus vehículos blindados al igual que Finlandia.