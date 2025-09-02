El papa se reunirá este jueves en el Vaticano con el presidente de Israel

El papa León XIV, quien en varias ocasiones ha pedido "el cese inmediato de la barbarie en Gaza", se verá este jueves en el Vaticano con el presidente de Israel, Isaac Herzog, según ha informado el propio Gobierno israelí.

En un comunicado, la Presidencia de Israel ha precisado que, entre otras cosas, tratarán la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, la lucha contra el antisemitismo global o la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo. No obstante, es previsible que el papa haga referencias a Gaza, un tema del que suele hablar desde que llegó al Vaticano.

Hace unos días, el pontífice pidió de nuevo a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional que hagan lo posible por "poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte".

León XIV ha solicitado que "todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario".

Para el papa, ha de respetarse además "la obligación de proteger a los civiles, la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones".