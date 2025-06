El Parlamento iraní aprueba suspender la cooperación con el OIEA, tras los ataque de Israel y EEUU

El Parlamento de Irán ha aprobado este miércoles un proyecto para suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a raíz de la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel y las críticas de Teherán contra la organización internacional por su postura respecto a su programa nuclear.

La votación implica que el texto pasa ahora al Consejo Supremo de Seguridad Nacional -integrado por los jefes de las tres ramas del Gobierno, altos cargos de las Fuerzas Armadas y dos representantes nombrados por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei- de cara a su posible aprobación, según ha indicado el legislativo en su cuenta en Telegram.

El organismo tiene entre sus responsabilidades "determinar las políticas de defensa y seguridad nacional, en el marco de las políticas generales determinadas por el líder" y "coordinar actividades en áreas sobre política, Inteligencia, sociedad, cultura y economía, en relación con las políticas generales de defensa y seguridad", según el artículo 176 de la Constitución iraní.

El OIEA propuso ayer a Teherán buscar "una solución diplomática" a su programa nuclear

La votación ha tenido lugar un día después de que el director general del OIEA, Rafael Grossi, propusiera a Irán mantener "pronto" una reunión para lograr "una solución diplomática" en torno al programa nuclear iraní, después del anuncio de un alto el fuego entre Israel e Irán. "Retomar la cooperación con el OIEA es clave para un acuerdo exitoso", sostuvo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó la semana pasada a Grossi de "traicionar el régimen de no proliferación". "Usted convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) para privar a miembros del TNP de su derecho básico bajo el artículo 4", sostuvo, en referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo, incluso contando con un arsenal nuclear.

"Usted oscureció esta verdad en su informe absolutamente sesgado, que fue instrumentalizado por el E3 -Francia, Reino Unido y Alemania- y Estados Unidos para preparar una resolución con acusaciones infundadas sobre incumplimientos", sostuvo, en referencia al texto aprobado el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostenía que Irán estaba violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo por el OIEA a los Estados miembro.

Israel, con arsenal nuclear, justifica su ofensiva en impedir un armamento nuclear iraní

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva, lanzada un día después de la citada resolución de la Junta de Gobernadores y a la que se sumó Estados Unidos el domingo con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes, era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, que ha rechazado en todo momento estas acusaciones y ha negado que cuente con un programa nuclear militarizado.

Además, la oleada de bombardeos fue desencadenada apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.