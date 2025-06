El plan de la UE que pondrá en jaque a los fumadores: lo que cambiará en España en 2027

La Comisión Europea está preparando una profunda revisión de la Directiva sobre Impuestos Especiales a los Productos del Tabaco (TED), con una propuesta que podría suponer subidas históricas en las tasas aplicadas a cigarrillos, tabaco de liar y puros, así como la introducción de nuevos gravámenes sobre productos emergentes como cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

Se trata de una iniciativa con alto potencial de conflicto político, que se prevé que generará tensiones entre los países del bloque y la industria tabaquera. La reforma sería difícil de aplicar, ya que requiere la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la Unión.

Según las estimaciones, los impuestos especiales mínimos subirían un 139% en el caso de los cigarrillos, un 258% en el tabaco liado y un impresionante 1.090% para los puros.

En términos prácticos, se espera que el precio de los cigarrillos convencionales aumente de forma notable. En Italia, por ejemplo, un paquete que actualmente cuesta una media de 5 euros podría situarse entre 5,80 y 6,20 euros, mientras que uno de 7 euros podría pasar a valer hasta 8,30 euros.

Datos facilitados por el sector del tabaco indican que, a nivel europeo, la subida media por paquete de cigarrillos sería de 1,4 euros, mientras que los productos de tabaco calentado experimentarían un alza de unos 1,2 euros.

Por el momento, todo se encuentra en fase de análisis preliminar, aunque el comisario europeo Wopke Hoekstra ya ha manifestado su intención de regular más de cerca los productos alternativos, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado.

No obstante, la revisión de la Directiva TED aún no aparece en el calendario inmediato del Colegio de Comisarios, lo que indica que su tramitación aún no es inminente.

En un contexto en el que la Comisión busca nuevas vías de financiación para cubrir el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, los impuestos especiales al tabaco podrían ganar protagonismo como fuente de ingresos. Estos ya se consideran una parte de los recursos propios del bloque comunitario.

Actualmente, las finanzas de la UE se nutren de una parte del IVA recaudado por los Estados, aportaciones basadas en el 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB), derechos de aduana y otras fuentes adicionales, entre las que podría incluirse un nuevo gravamen sobre los envases.

En este contexto, el informe técnico de 196 páginas elaborado internamente sobre el sistema TED podría ser clave para impulsar la propuesta.

Se prevé que la Comisión presente su planteamiento para el presupuesto posterior a 2027 a mediados de julio, y todo apunta a que el tabaco será uno de los elementos incluidos entre las nuevas fuentes de financiación consideradas.