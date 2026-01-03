El 'precedente' Noriega marca el futuro de Nicolás Maduro: capturado por EEUU y condenado por narcotráfico a 40 años de prisión

Fotomontaje de la detención de Manuel Noriega y una imagen de archivo de Nicolás Maduro.

Nada es nuevo o al menos eso es lo que ha demostrado Estados Unidos y Donald Trump con la detención de este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El episodio se ha repetido. Y decimos esto porque recuerda, en gran medida, a la detención del dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega.

En aquella ocasión, se trataba de la Operación Causa Justa. Lo que sabemos hasta el momento es que EEUU ha atacado varias zonas estratégicas de Venezuela y lo ha hecho de madrugada.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", ha asegurado Trump en un mensaje en Truth Social.

Acusados por narcotráfico

Horas más tarde de este mensaje, en una operación que se ha realizado "en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado que tanto el presidente venezolano como su mujer, Cilia Flores, serán juzgados, acusados de narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", ha asegurado.

Por si quedaba alguna duda, ha asegurado que tanto Nicolás Maduro como su mujer, "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Unas acusaciones similares a las que se enfrentó Manuel Noriega. El 20 de diciembre de 1989, EEUU protagonizó la llamada 'Operación Causa Justa'. Con ella, trataban de poner fin a la dictadura del mandatario panameño. Después de buscar refugio durante varios días, el 3 de enero de 1990 terminó rindiéndose. Justo un 3 de enero.

Noriega fue trasladado a Miami, Florida, bajo la custodia de agentes de la DEA y el Ejército estadounidense. Fue juzgado y condenado en Estados Unidos por unos cargos parecidos a los de Maduro: narcotráfico, blanqueo de dinero y crimen organizado. Por ello, recibió una sentencia de 40 años de prisión.

36 años después, la situación se ha repetido. Estados Unidos, lejos de lo que indica el derecho internacional, ha entrado en territorio extranjero para detener al líder de un país y tratar de seguir los mismos pasos que protagonizó en Panamá, aplicando una democracia forzada en el país. Ahora sólo queda saber cuáles serán los próximos capítulos, qué pasará con Maduro y con su mujer y, sobre todo, si Venezuela vivirá un cambio similar.