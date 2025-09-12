Trump asegura "con un alto grado de certeza" que el asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la cadena Fox News que, "con un alto grado de certeza" el asesino de Charlie Kirk ha sido detenido por las autoridades. "Creo que lo tenemos bajo custodia policial", dijo el presidente en la cadena estadounidense. Según especificó, una persona cercana al sospechoso lo delató después de reconocer las fotos publicadas. "Alguien muy cercano a él dijo: 'Es él'".

El asesinato del ideólogo ultra y uno de los líderes juveniles del movimiento MAGA se produjo en una universidad de Utah mientras daba una charla a cientos de estudiantes. Tras más de 30 horas en las que se había especulado con varias teorías acerca del autor del disparo mortal, parece que, de acuerdo con las palabras de Trump, el autor habría sido detenido.

Asimismo, Trump ha mostrado su deseo de que el autor del disparo pague con su vida. "Espero que le apliquen la pena de muerte", dijo el presidente, refiriéndose al tirador. Pese a pronunciar estas palabras que pueden resultar muy concluyentes, Trump ha pedido cautela, y ha afirmado que la información es preliminar.

También ha añadido que un miembro de las fuerzas del orden se habría comunicado con el padre del principal sospechoso y que finalmente habría logrado entregarlo a las autoridades. Por el momento no ha ofrecido más detalles, y se espera que en las próximas horas se actualice la información acerca de la investigación.

Tras escuchar las palabras de Trump, un funcionario policial ha matizado las declaraciones del presidente, asegurando que "un hombre fue detenido alrededor de las 23:00 hora local por la policía estatal y local de Utah", aunque ha insistido en que el anuncio de Trump estaba "sujeto a corrección", ya que la información que ha compartido Trump se ha basado en "lo que oía".

De hecho, el funcionario ha afirmado que Trump se enteró de la detención "de alguien" poco antes de entrar en directo en Fox News. En lo que respecta al detenido informó de que no se ha publicado su identidad para continuar con la investigación y ejecutar las órdenes de registro.

Durante la entrevista en Fox, una de las cadenas predilectas por el presidente de EEUU, Trump ha tenido unas palabras de recuerdo para Kirk, a quien ha definido como una persona con "con una buena filosofía" y que "hablaba de familia, de fe y de casarse". Asimismo, ha definido su asesinato como un "crimen horrible".

Ya durante la noche del jueves, la cuenta oficial del FBI compartió un vídeo del supuesto tirador de Kirk. En las imágenes se puede ver a un individuo saltar desde una azotea mientras huye del supuesto lugar de los hechos. Entre las pruebas recogidas por el organismo de seguridad estadounidense destacan "huellas de zapatos, de antebrazo y una huella de la palma". Además, aseguraron que tanto el arma como la munición del tirador "se recuperaron en una zona boscosa cerca de la universidad"