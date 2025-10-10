El títere de Putin señala a estos dos países europeos: "Incendiar y detonar"

Vladimir Solovyov, conocido como el "títere de Putin" o, lo que es lo mismo, su portavoz mediático, ha lanzado una nueva amenaza que traspasa todos los límites. A través de la televisión, esta vez lo que ha hecho es decir, abiertamente, que lo que tendría que hacer Rusia es "borrar del mapa" a Polonia si EEUU suministra misiles a Ucrania, según recoge The Mirror. Por si semejante afirmación fuera poco, Solovyv ha insistido en que lo que tendría que hacer su país es armar tanto a Venezuela, como a Irán y a Corea del Norte para que puedan "atacar a Estados Unidos en represalia".

No es la primera vez que Solovyov se ha manifestado en estos términos, pero no pierde la oportunidad de manifestar públicamente su supuesta preocupación por la posibilidad de que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski utilice estos misiles "para atacar Rusia". Su temor está vinculado a que el líder ucraniano pidió dichas armas en una reunión privada hace dos semanas en Nueva York y, según Zelensky, Trump se mostró "receptivo" a hacerlo.

Así, sin ningún pudor, el populista Solovyov asegura ante su audiencia que sería "maravilloso" que EEUU hiciera tal entrega para que ellos, los rusos, dieran "todo" a Irán, Venezuela y Corea del Norte.

Sin filtros

Y hay más: Solovyov ha pedido que Rusia destruya todas las instalaciones desde donde se lancen misiles contra Rusia, incluyendo zonas en Polonia donde se entrenan y arman fuerzas ucranianas, que según él deberían "arder y explotar". También amenazó a países de la OTAN a los que acusó de conspirar contra Rusia. Así, ha sentenciado que Europa no conseguiría asegurar que "se respetaran las leyes de la guerra si Kiev recibiera Tomahawks". En su opinión, el destino de Rusia sería el mismo que el de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Aliados destruyeron grandes extensiones de territorio.

Precisamente este viernes Putin ha admitido que en el mundo hay una "carrera armamentística" en marcha y prometió que Rusia presentará pronto sus últimos progresos en la materia.

Creo que pronto tendremos la oportunidad de hacer un anuncio sobre nuevas armas Putin

"Creo que pronto tendremos la oportunidad de hacer un anuncio sobre nuevas armas", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Dusambé, Tayikistán. Putin ha sentenciado que estas armas ya se están probando "con éxito".

En cuanto a la posibilidad de que otros países realicen ensayos nucleares, Putin ha ido en la línea que su "títere" diciendo que Rusia responderá a ello de manera simétrica.

"Algunos países están considerando hacerlo. Por lo que sabemos, incluso se están preparando para ello. Así que yo dije que si realizan (esas pruebas), nosotros haremos lo mismo", dijo el líder ruso sin aludir concretamente a Estados Unidos.

En este sentido, reconoció que actualmente hay, "hablando con sinceridad, una cierta carrera (armamentística)".

Por otro lado, al ser preguntado sobre la posible entrega de los misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania, Putin, que previamente pronosticó una seria escalada con Washington si estos planes se cumplían, se limitó en esta ocasión a afirmar que Rusia respondería a ese paso reforzando sus defensas antimisiles. El resto ya lo ha dicho su portavoz.