Mustafa Yalcin / Anadolu Agency via Getty Images

Francia ha iniciado una reconstrucción a gran escala de la base aérea de Luxeuil-Saint-Sauveur, con un valor de 1.700 millones de dólares. Esta reconstrucción se realizará para albergar los cazas Rafale más modernos y los misiles ASN4G con capacidad nuclear, en una apuesta por la mejora de su defensa nacional, en un entorno de creciente incertidumbre, entre otras cosas, por la amenaza de Rusia, evidente en su invasión de Ucrania. La preocupación por la seguridad es patente en toda Europa.

El plan del vecino de España es el de actuar en las remotas colinas del este del país para albergar bombarderos nucleares, según informa la agencia de noticias ucraniana UNN. Las obras durarán diez años, pero a partir de 2035 la base de Luxeuil-Saint-Sauveur tendrá el doble de tamaño que la actual y albergará una nueva generación de misiles hipersónicos que serán transportados por 50 cazas Rafale franceses.

El presidente galo, Emmanuel Macron, ha anunciado que será la primera base que albergará los últimos cazas Rafale y los misiles aire-tierra franceses ASN4G capaces de transportar armas nucleares. Luxeuil será la cuarta base, pero la más moderna, de Francia capaz de almacenar armas nucleares.

En la actualidad, la base cuenta con unos 20 aviones Mirage-2000, que ya no se producen. Sus hangares triangulares datan de 1952, según el comandante de la base, coronel Emmanuel Roux. Según Roux, han sido muy utilizados y afirmó haber visto allí fotos del presidente Charles de Gaulle en 1962.

A medida que se dé protección adicional a las bases nucleares, "tendremos que reforzar las medidas de seguridad y toda la infraestructura para seguir el ritmo de los trabajos", dijo el coronel, comparando su trabajo con "construir una catedral". "Tenemos 10 años para construir la mejor base de Francia con aviones que (por ahora) no existen, armas nucleares que no existen y técnicos que todavía no están siendo formados", dijo Roux.

Luxeuil estará cerrado entre 2029 y 2032 por obras clave y la llegada del primer Rafale. Pero luego habrá cuatro veces más pilotos que ahora, ya que el Rafale tiene dos tripulaciones. Los 300 técnicos actuales en la base aumentarán a 1.000 cuando la nueva base esté plenamente operativa.

"La logística es la clave", afirmó Roux, quien destacó la importancia de la velocidad al preparar las aeronaves para rotaciones más rápidas entre vuelos. El motor del Rafale se puede reemplazar en una hora y el asiento eyectable en 15 minutos, añadió. Los pilotos de la base, cuyos nombres no fueron revelados, también dijeron que estaban listos para transportar armas nucleares.

"Es un arma de último recurso, pero creo que todos estamos listos para usarla para proteger a nuestros seres queridos y a nuestro país", afirma uno de ellos.

Luxeuil está situada cerca de la frontera de Francia con Alemania, Suiza, Luxemburgo y Bélgica, y esta ubicación también puede resultar estratégica.

Macron también dijo que, en vista de que la invasión rusa de Ucrania está en auge y genera preocupación en el resto de Europa, Francia está lista para iniciar conversaciones con otros países europeos sobre el posible despliegue de aviones nucleares franceses. "Definiré el marco de manera muy concreta en las próximas semanas y meses", dijo Macron en una entrevista televisada este mes.

"La proliferación de armas nucleares en el continente europeo no añadirá seguridad, previsibilidad ni estabilidad al continente europeo", dijo como respuesta el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

A principios de mayo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, propuso que los miembros de la alianza aumentaran el gasto en defensa al 3,5 % del PIB. Un 1,5 % adicional se destinaría a un gasto más amplio relacionado con la seguridad. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró que Berlín acepta la exigencia estadounidense de aumentar el gasto de defensa de los países de la OTAN al 5% del PIB. Friedrich Merz, el nuevo canciller, indicó que cada porcentaje costaría 45.000 millones de euros. El eje franco-alemán sí se pone las pilas en la materia.