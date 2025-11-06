Emerge de las aguas el superbuque nuclear capaz de transportar 14.000 contenedores y todas las miradas apuntan al país de origen

El buque estará propulsado por un reactor de sales fundidas (TMSR) basado en torio, con una potencia térmica de 200 megavatios. (Imagen representativa)

China ha dado a conocer las especificaciones técnicas de un buque de carga de propulsión nuclear, considerado el más grande del mundo, que podría transformar el transporte marítimo internacional. Según el medio especializado Interesting Engineering, el navío estará equipado con un reactor de sales fundidas de torio (TMSR) con una potencia térmica de 200 megavatios, capaz de transportar hasta 14.000 contenedores estándar.

El proyecto, liderado por el Grupo de Construcción Naval Jiangnan, ha sido descrito por el ingeniero jefe Hu Keyi, quien explicó que esta nueva generación de buques “podrá operar durante años sin necesidad de repostar”. El reactor, añadió, “tiene una potencia térmica equivalente a la de los reactores nucleares S6W utilizados en los submarinos de ataque de la clase Seawolf de la Armada de Estados Unidos”.

Propulsión eficiente y mayor seguridad

El diseño del reactor no utiliza vapor para generar movimiento, sino un sistema de dióxido de carbono supercrítico (sCO₂) basado en el ciclo Brayton, altamente eficiente. Este método convierte la energía térmica en electricidad con una eficiencia del 45 al 50 %, muy superior al 33 % de los sistemas nucleares convencionales. El resultado son 50 MW de energía eléctrica sostenida, suficiente para propulsar el gigantesco portacontenedores sin recargas durante una década.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su seguridad intrínseca, derivada del uso de torio en lugar de uranio. Este material, más abundante y estable, no requiere agua para la refrigeración y permite operar el reactor a presión atmosférica, eliminando el riesgo de explosiones. Además, el sistema posee un coeficiente de temperatura negativo, lo que significa que, al aumentar la temperatura, la reacción nuclear se desacelera automáticamente, evitando sobrecalentamientos.

Hu destacó también la presencia de dos sistemas pasivos de eliminación del calor residual. En caso de emergencia extrema, el combustible líquido de sales fundidas se solidificaría en una cámara de seguridad, atrapando el material radiactivo. El reactor, completamente modular y sellado, tiene una vida útil de 10 años, tras los cuales se sustituye íntegramente sin necesidad de recarga, reduciendo el riesgo de fugas o errores humanos.

El impulso nuclear de China

El desarrollo de este buque forma parte de la estrategia de China para consolidarse como líder mundial en energía nuclear avanzada. En 2025, el país logró un hito histórico al operar de manera estable el primer reactor experimental de torio en el desierto de Gobi, demostrando la viabilidad de esta tecnología que Estados Unidos abandonó en los años 60.

China, que cuenta con enormes reservas de torio en Mongolia Interior, planea expandir su programa a otros tipos de embarcaciones, como petroleros Suezmax nucleares y centrales flotantes. Además, el país ha conseguido convertir torio en combustible de uranio dentro de un reactor de sales fundidas, lo que confirma el potencial real de este elemento como fuente energética limpia y duradera.

Si los ensayos son exitosos, el nuevo portacontenedores chino podría marcar una revolución en el transporte marítimo, combinando autonomía casi ilimitada, bajas emisiones y una eficiencia energética sin precedentes.