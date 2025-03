En Reino Unido hablan de temor ante el posible papel de España en la llegada a Gibraltar de un grupo inesperado

Saltan los rumores de que la firma del nuevo tratado sobre la relación entre la colonia británica de Gibraltar y España está muy cerca. Tanto que podría cerrarse la próxima semana. Según recoge el medio británico The Express, hay temor a un tratado inminente con nuestro país cuya pista se encontraría en la llegada a Gibraltar de un grupo inesperado de funcionarios.

Por otro lado, y según la información publicado por el medio británico The Olive Press que, a su vez, cita una exclusiva del diario español Europa Sur, todos esos síntomas que apuntan a una rúbrica cercana entre Madrid y Londres no serían tales y se corresponderían con una "mera rutina".

En este sentido, apunta que las fuentes recabadas por el medio español "interpretan el contenido discutido en la breve pero intensa gira por el Peñón como un preámbulo a un acuerdo que acabará con los controles aduaneros en la frontera y reactivará importantes desarrollos comerciales entre el territorio y la UE".

No obstante, las fuentes consultadas por The Olive Press en la Cámara de Comercio británica sugieren lo contrario. Dichas reuniones "no son nada nuevo", ya que han tenido lugar "prácticamente todos los meses durante el último año al menos".