En Reino Unido señala que las miras de Ucrania van hacia un arsenal masivo de drones de Rusia

La guerra entre Ucrania y Rusia que inició 2014 y escaló en febrero del 2022 no se detiene. El pasado miércoles 5 de noviembre en las proximidades del aeropuerto de Donetsk, las fuerzas militarles ucranianas han arremetido contra una infraestructura dedicada al el almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) rusas.

La Inteligencia de Defensa del Reino Unido ha reportado que se han detectado explosiones y una segunda detonación en la zona según ha publicado el medio británico, Defense Express.

El mismo medio ha informado que como resultado de lo sucedido, se ha quedado destrozado un edificio donde se almacenaban la parte delantera de los proyectiles, mejor conocida como ojiva.

Además según lo publicado, la infraestructura de prelanzamiento de UAS, un depósito de combustible y un almacén de municiones resultaron afectados en el ataque. De hecho, El mismo artículo expone que 1.000 drones de ataque de origen iraní UAS Geran-2 tipo Shahed-136 estaban guardados en dicha base.

Rusia ha expuesto su lado débil

Dicho ataque ha puesto en descubierto la fragilidad que sufre en la actualidad rusia para custodiar sus posiciones militares. A su vez, el país bajo el mandato de Volodímir Zelenski, ha optimizado su capacidad para efectuar ataque aéreos, sobre todo en la zona más álgida de la guerra, denominada el frente.

Según el Centro Regional de Información de la Naciones Unidas, el conflicto armado entre estos dos países han causado en Ucrania 12.600 civiles muertos y 29.000 heridos conforme a los datos recolectados por dicha organización hasta febrero del 2025.

Más del 10% de las viviendas en dicha nación han sido destruidas, todo esto bajo el contexto de una crisis humanitaria y la mayor crisis de desplazamiento desde la segunda guerra mundial.