Zelenski cree que Ucrania podría perder la dignidad o un aliado clave con la propuesta de paz de EEUU

El plan de 28 puntos para poner fin a la guerra propuesto por Estados Unidos cruza varias líneas rojas, según ha defendido el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. Y es que, tal y como ha afirmado el mismo este viernes en un discurso, el país podría enfrentarse a perder la dignidad o un aliado clave con la propuesta de paz.

"Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado", señaló el mismo durante su intervención.

Precisamente este mismo viernes se celebra en Ucrania el 'Día de la Dignidad', el cual conmemora la primera jornada de las protestas de 2013 y 2014 que consiguieron vencer a la última administración prorrusa del país.

Algunos de los puntos que contenía dicho plan y que han generado el miedo o sentimiento de rechazo del ucraniano han sido el límite de su Ejército, el renuncie al despliegue de tropas de la OTAN o que retire a sus tropas del territorio del Donbás.

"Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia", ha agregado el líder, quien considera inaceptable dicho plan.