Un senador estadounidense, muy claro si Ucrania acaba rindiéndose a Putin: "Nos atormentaría a todos"

En plenas negociaciones para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra tras casi cuatro años de conflicto armado, el senador estadounidense (republicano) Lindsey Graham ha lanzado una clara advertencia sobre la necesidad de que la paz sea justa para Ucrania.

Graham ha subrayado que un potencial acuerdo de paz que acabe poniendo los intereses rusos por encima de los ucranianos "nos atormentaría a todos", ya que lo único que haría sería fomentar más invasiones militares en el futuro.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, el senador estadounidense ha subrayado que no puede haber una paz auténtica mientras que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, crea que tiene el control de las negociaciones.

En esa situación, Lindsey Graham ha señalado que el mandatario ruso únicamente tratará de buscar la rendición de Ucrania, algo que, de conseguirlo, podría impulsarle a lanzar nuevas guerras contra otros países a medio plazo.

Por ello, el senador republicado ha resaltado que antes que llegar a un acuerdo de paz injusto para Ucrania, tanto EEUU como Europa tienen capacidad de tomar nuevas medidas para tratar de debilitar a Rusia.

"EEUU y el resto del mundo tienen muchas cartas que aún no han jugado contra la Rusia de Putin. Espero que pronto podamos alcanzar una paz honorable y justa", ha afirmado al respecto Graham.

Washington y Moscú habían acordado inicialmente un plan de paz de 28 puntos. Sin embargo, la cumbre de Ginebra ha permitido que la Unión Europea entre en las negociaciones y que impulse varios cambios, entre ellos el del punto referente a las renuncias territoriales por parte de Ucrania.

Ese apartado ha quedado ahora redactado de la siguiente forma: "Ucrania se compromete a no recuperar su territorio soberano ocupado por medios militares [...] Las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la línea de contacto".

No obstante, Rusia ya ha adelantado que no va a aceptar ninguna modificación al plan de paz que pactó de forma bilateral con EEUU, por lo que el acuerdo entre Rusia y Ucrania parece alejarse.