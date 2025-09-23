Desmantelan cerca de la sede de la ONU un conjunto de dispositivos capaces de colapsar la red celular de toda Nueva York

Mientras cerca de 150 líderes mundiales se preparaban para llegar a Manhattan para la Asamblea General de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba desmantelando silenciosamente una enorme red de telecomunicaciones oculta en el área de Nueva York, un sistema que según los investigadores podría haber paralizado torres de telefonía celular, bloqueado llamadas al 911 e inundado las redes con caos en el preciso momento en que la ciudad era más vulnerable. Lo han confirmado la agencia AP y el diario The New York Times. La autoría está por ver.

Dicho sistema, compuesto por más de 300 servidores SIM con más de 100.000 tarjetas SIM y agrupado a menos de 56 kilómetros de la sede de la ONU -junto al East River-, representa una de las amenazas de comunicaciones más graves descubiertas en territorio estadounidense. Los investigadores advierten que el sistema podría haber interrumpido el servicio celular en una ciudad que depende de él no solo para su vida diaria, sino también para la respuesta a emergencias y la lucha contra el terrorismo.

Los funcionarios dicen que el derribo, que se produce mientras líderes extranjeros llenaban hoteles del centro y caravanas de vehículos congestionaban Manhattan, resalta una nueva frontera de riesgo: complots dirigidos a la infraestructura invisible que mantiene conectada a una ciudad moderna.

La red fue descubierta como parte de una investigación más amplia del Servicio Secreto sobre amenazas a las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno, según los investigadores. Distribuidos en múltiples sitios, los servidores funcionaban como bancos de teléfonos celulares simulados, capaces de generar llamadas y mensajes masivos, saturar las redes locales y enmascarar a los delincuentes que utilizaban comunicaciones cifradas, según las autoridades.

"Es innegable lo que este sistema es capaz de hacer", dijo Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York. "Puede derribar torres de telefonía móvil, impidiendo así que la gente se comunique, ¿verdad?... No se pueden enviar mensajes de texto ni usar el celular. Y si a eso se suma algún otro evento relacionado con la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya saben, pónganse a pensar, podría ser catastrófico para la ciudad".

Los funcionarios dijeron que no han descubierto un complot directo para perturbar la Asamblea General de la ONU y señalaron que no se conocen amenazas creíbles para la ciudad de Nueva York.

El análisis forense aún se encuentra en sus primeras etapas, pero los agentes creen que actores estatales -perpetradores de determinados países- utilizaron el sistema para enviar mensajes cifrados a grupos del crimen organizado, cárteles y organizaciones terroristas, afirmó McCool. Las autoridades no han revelado detalles sobre los grupos gubernamentales o criminales específicos vinculados a la red hasta el momento.

"Necesitamos hacer análisis forenses en 100.000 teléfonos celulares, esencialmente todas las llamadas telefónicas, todos los mensajes de texto, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, ver dónde terminan esos números", dijo McCool, señalando que el proceso llevará tiempo.

Una operación extensa y costosa

Cuando los agentes entraron en las instalaciones, encontraron filas de servidores y estanterías repletas de tarjetas SIM. Más de 100.000 ya estaban activas, según los investigadores, pero también había un gran número esperando a ser desplegadas, lo que evidencia que los operadores se preparaban para duplicar o incluso triplicar la capacidad de la red, afirmó McCool. La describió como una empresa bien financiada y altamente organizada, que costó millones de dólares solo en hardware y tarjetas SIM.

La operación tenía la capacidad de enviar hasta 30 millones de mensajes de texto por minuto, dijo McCool a AP.

"La misión de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos se basa en la prevención, y esta investigación deja en claro a los posibles malos actores que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, rastreadas y desmanteladas de inmediato", dijo el director de la agencia, Sean Curran, en un comunicado.

Las autoridades también advirtieron sobre los estragos que la red podría haber causado si se hubiera mantenido intacta. McCool comparó el impacto potencial con los apagones de telefonía móvil que siguieron a los atentados del 11 de septiembre y el atentado con bombas en la maratón de Boston, cuando las redes colapsaron bajo presión. En este caso, dijo, los atacantes habrían podido forzar ese tipo de apagón en el momento que quisieran.

“¿Podría haber otras?”, dijo McCool. “Sería imprudente pensar que no hay otras redes que se estén creando en otras ciudades de Estados Unidos”.