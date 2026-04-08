Es oficial: Francia ya ha repatriado el oro que guardaba en EEUU y Alemania podría ser la siguiente, mientras que España todavía no se ha pronunciado

Francia ha dado un paso que vuelve a poner el foco en una cuestión clave del sistema financiero global: dónde se guarda el oro de los países. El Banco de Francia ha culminado el proceso de retirada de sus reservas almacenadas en Estados Unidos, cerrando así una etapa que se remontaba a casi un siglo atrás. Mientras tanto, en Alemania crece el debate sobre si debería seguir el mismo camino, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.

La operación francesa no ha consistido en trasladar físicamente lingotes desde Nueva York a París. En su lugar, las 129 toneladas que aún permanecían en la Reserva Federal de Nueva York se vendieron en el mercado estadounidense y se sustituyeron por nuevas adquisiciones en Europa. El resultado es claro: todo el oro francés —unas 2.437 toneladas— está ahora concentrado en territorio nacional.

Este movimiento pone fin a un proceso iniciado tras el colapso del sistema de Acuerdos de Bretton Woods, cuando muchos países comenzaron a replantearse la localización de sus reservas estratégicas.

Centralizar para ganar control

La decisión de Francia responde, al menos oficialmente, a criterios técnicos. El gobernador del banco central, François Villeroy de Galhau, ha insistido en que no hay motivaciones políticas detrás. El objetivo, sostiene, es mejorar la gestión de los activos, unificar estándares y facilitar su comercialización.

Además, la operación ha coincidido con un contexto favorable: la fuerte subida del precio del oro ha permitido aflorar plusvalías contables de miles de millones de euros. Eso sí, este beneficio es relativo, ya que la recompra de oro se ha realizado también a precios elevados, manteniendo prácticamente intacto el valor real de las reservas.

Francia no ha reducido ni aumentado su oro, pero sí ha cambiado algo más importante: su control directo sobre él.

Alemania duda: diversificación o repatriación

El contraste con Alemania es evidente. El Bundesbank mantiene una estrategia diferente, basada en la diversificación geográfica. De sus más de 3.300 toneladas de oro, una parte significativa sigue almacenada en Nueva York y Londres, además de en Fráncfort.

Las razones son históricas. Durante la Guerra Fría, tener reservas fuera del país se consideraba una garantía frente a posibles conflictos. Además, mantener oro en grandes centros financieros facilita su rápida venta o utilización en los mercados internacionales.

Sin embargo, ese consenso empieza a resquebrajarse. El aumento de la deuda estadounidense, las tensiones políticas y el nuevo tablero geopolítico han reactivado las dudas sobre la seguridad —o más bien la accesibilidad— de ese oro en caso de crisis.

Aunque las autoridades alemanas insisten en que las reservas están verificadas y seguras, las voces críticas plantean otra cuestión: ¿qué ocurriría si, llegado el momento, no se pudiera acceder a ellas con rapidez?

Un debate con implicaciones globales

La repatriación total del oro alemán es técnicamente posible. De hecho, ya se han producido movimientos en el pasado: entre 2013 y 2017, se trasladaron cientos de toneladas desde el extranjero a territorio alemán. Pero una decisión de mayor calado tendría consecuencias mucho más profundas.

Por un lado, podría interpretarse como una señal de desconfianza hacia Estados Unidos. Por otro, podría generar tensiones en los mercados y en las relaciones internacionales. El oro no es solo un activo financiero: es también un símbolo de estabilidad y soberanía.

Los expertos advierten de que, en un escenario extremo en el que el acceso a reservas en el extranjero se viera limitado por razones políticas, el impacto sería inmediato: subida del precio del oro, aumento de las primas de riesgo y un golpe a la confianza en el sistema financiero global.

En este contexto, el movimiento de Francia actúa como precedente. Alemania debate. Y países como España, por ahora, observan en silencio.