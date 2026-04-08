Una estudiante de Física explica lo básico de astronomía: "La cara oculta de la Luna no es oscura"

Desde que despegó la misión Artemis II, la Luna ha sido el centro de conversación pública. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen pusieron rumbo a ella el pasado 1 de abril en un viaje de 10 días alrededor del satélite. La expedición ha llevado a la tripulación más lejos que a cualquier ser humano hasta ahora, convirtiéndolos en las personas que más se han aventurado en el espacio.

El interés generado por esta misión ha provocado que muchas personas vuelvan a mirar al cielo y a hacerse preguntas sobre astronomía. Entre ellas, una de las más repetidas y básicas: si la cara oculta de la Luna está siempre a oscuras. Ante las dudas y teorías, una estudiante de física conocida en redes sociales como @fisicamr ha querido aclarar este concepto básico.

La misión Artemis II reaviva el interés por la Luna

La misión Artemis II forma parte de un programa más amplio que busca regresar a los humanos a la superficie lunar décadas después. La última vez que una persona pisó la Luna fue en 1972, durante la misión Apolo 17. Desde entonces, no ha habido misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

Tras completar su histórico sobrevuelo y fotografiar la cara oculta de la luna, la tripulación ha iniciado el regreso a la Tierra. La operación, realizada a las 8:03 de la mañana (hora del este de EE. UU.), consistió en encender los motores para ajustar el rumbo. Este contexto ha reactivado la curiosidad por el satélite y también la circulación de mitos, especialmente sobre la llamada “cara oculta” de la Luna.

La cara oculta no es oscura

La estudiante de física explica que existe una confusión muy extendida entre 'cara oculta' y 'cara oscura'. "La cara oculta de la Luna no es oscura, también le da la luz del Sol", señala. Según detalla, el motivo por el que siempre vemos la misma cara desde la Tierra es que la Luna tiene una rotación síncrona con nuestro planeta.

Esto significa que el satélite gira sobre sí mismo exactamente al mismo ritmo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Como consecuencia, siempre nos muestra la misma mitad, mientras que la otra queda fuera de nuestra vista. Esa región es la que se denomina 'cara oculta', pero no porque esté permanentemente a oscuras.

De hecho, la estudiante pone un ejemplo sencillo: cuando observamos la Luna en fase de luna nueva, la cara visible desde la Tierra no recibe luz solar. En ese momento, la parte oculta está completamente iluminada. "A esa cara también le da la luz, no es oscura", explica. La confusión, según la divulgadora, surge por el propio nombre. 'Cara oculta' no significa que esté en sombras, sino simplemente que no es visible desde la Tierra.