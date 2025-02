España alerta al resto de Europa de la reserva con la energía capaz de abastecer al mundo durante millones de años

Thierry Monasse via Getty Images

Equipos de investigadores han dado con un importante yacimiento en Finlandia, de un material que podría sustituir al uranio en cuanto a la producción de energía nuclear. Así lo recoge el medio luso Revista Oeste, haciéndose eco a su vez de la publicación de Eco News, versión inglesa del portal español Econoticias.

Se trata de un yacimiento de torio -thorium, en honor a Thor, dios nórdico del trueno- en la región de Peräpohja. Se trataría de una reserva con capacidad para abastecer a todo el mundo durante millones de año.

Con todo, cabe recordar que el torio, aunque produzca menos residuos nucleares al no generar plutonio como ocurre con el proceso de tratado del uranio, no presenta en la realidad el despliegue de capacidades que tiene su potencial como combustible nuclear. El gran obstáculo es que no se ha apostado tanto por el desarrollo de la tecnología necesaria para su infraestructura.

Puede suponer un revulsivo para avanzar en este tipo de combustible nuclear

A pesar de los problemas que enfrenta el torio para generar energía nuclear, este yacimiento podría dar un impulso al desarrollo de la tecnología necesaria para su uso en centrales nucleares, dada la elevada cantidad de este elemento disponible. También se antoja una gran alternativa a la dependencia europea de otros países para adquirir el uranio que alimenta las centrales nucleares europeas.