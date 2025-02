Esta empresa busca trabajadores a 2 euros la hora: hasta el propio empresario se sorprende de la reacción

Sorprendente noticia llegada desde Vantaa (Finlandia), donde un empresario lanzó una polémica oferta de empleo para un trabajo de oficina cuyo salario por hora sería de dos euros y una comisión del 1% sobre las ventas.

Así lo recoge el medio finlandés Ilta Sanomat en una información en la que detalla las condiciones de esta oferta a tiempo parcial, de 20 a 30 horas por semana: corrección de textos, marketing conjugando otros trabajos de oficina, como el envío de correos electrónicos.

Se trata de Jokivarre, una empresa dirigida por Johanna Tapanila, un profesor de matemáticas jubilado. El empresario ha trasladado al citado medio que está estableciendo una tienda en línea para libros digitales y en papel con el fin de vender sus propios libros, así como obras de otros autores.

"No sé nada de esos convenios colectivos"

"Tengo que pagar un salario básico de mi pensión. Y además viene una comisión sobre las ventas. Si hay ventas también habrá mejor paga", esgrime Tapanila. Según los cálculos del mencionado portal, con 20 horas de trabajo se obtendría un salario base de entre 160 y 200 euros al mes. Con una semana laboral de 30 horas, el salario base sería de aproximadamente 240-300 euros al mes.

Al ser preguntado sobre esas cuentas, Tapanila se defendió indicando que el salario de la comisión se determinaría en función de las ventas de la tienda en línea, aunque en estos momentos no haya información sobre el volumen de ventas mensual, al estar al inicio del proyecto.

Tras plantearle que para sacar una comisión mensual de 100 euros habría que hacer al menos 10.000 euros de ventas, el empresario ha reconocido que "eso suena un poco pequeño. Quizás debería aumentarse un poco el salario. Es negociable de tal manera que el trabajador quede satisfecho y yo pueda pagarle".

Preguntado también sobre cuestiones como el salario mínimo o los convenios colectivos, ha indicado que "no sé nada de esos convenios colectivos". Y ha indicado que "no quiero que un empleado tenga que hacer un trabajo por el que no recibe el salario que le corresponde. No quiero estar en esa situación. Por supuesto, trato de pagarle un salario decente".