Este era el país más rico del mundo pero ahora lucha por sobrevivir tras caer en una 'maldición'

Una pequeña isla ubicada cerca de Australia fue, durante años, la más rica del mundo. Sin embargo, una serie de malas decisiones la han llevado al borde del precipicio; y actualmente está en una situación crítica, por la cual están 'vendiendo' la isla. O al menos, las nacionalidades.

Hablamos de la isla de Nauru. Conocida por ser una de las islas con más recursos naturales durante décadas, fue explotada de forma desproporcionada hasta el punto de consumir casi todos sus recursos, aunque particularmente destaca uno: el fosfato. Y es que, a principios del siglo XX, Nauru contaba con uno de los depósitos de fosfato más grandes del planeta, lo que le sirvió para convertirse en uno de los países más ricos del mundo en los 80.

Su momento de esplendor se debe a q varios factores, como su independencia. Tuvo lugar en 1968, y desde ese momento el país controló por completo las minas de fosfato, de modo que sus 7.600 habitantes comenzaron a tener un nivel de vida inimaginable: coches de lujo, accesorios, relojes... no había límite.

Pero sí lo había... y pronto se darían cuenta. La isla pasó de tener un PIB mayor que el de algunos países del Golfo, con ingentes reservas de petróleo. Además, el momento de la isla era de tremenda bonanza en todos los sentidos, ya que todo era gratis: sanidad, educación, transporte...

Pero a partir de los años 90 comenzaron a aparecer los problemas. En este momento, las minas de fosfato se encontraban muy mermadas, lo que condujo a la población a ir abandonándola poco a poco. Ya no había esplendor, no había lujos y no podían continuar con su nivel de vida. Además, la intensa actividad en las minas provocó una gran contaminación, que se llevó por delante al 40% de las especies locales.

Este enorme desgaste y destrucción del medioambiente impidió que la isla pudiera volver a ser próspera. Además, el aumento del nivel del mar, que ya amenaza al 90% de la población que reside en zonas costeras, supone también un añadido a la de por sí, difícil situación de la isla.

Por otro lado, hay que destacar un dato más: es el país con mayor tasa de diabetes del mundo, con el 70% de su población con obesidad o sobrepeso. Todo ello, debido a las malas condiciones de vida provocados por la pobreza, que empujó a la población a los alimentos ultraprocesados.

¿Cómo sobreviven?

Para tratar de sobrevivir, en Nauru se han llevado a cabo todo tipo de medidas, siendo una de las más exitosa -al menos a corto plazo-, la de convertirse en un paraíso fiscal o la de vender ciudadanías. En los 90, se sabe que miles de millones de dólares pasaron por sus bancos.

Tras ello, desde 2001, Nauru se mostró abierta a recoger a numerosos refugiados en nombre de Australia y a cambio de una suculenta asistencia financiera. Pero eso era solo un parche. Ahora, la isla vive principalmente de las licencias de pesca (sobre todo de atún) y para este año, está fijado el inicio de la extracción de manganeso en el Pacífico.

Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado numerosos rivales, principalmente en las instituciones y organizaciones ecológicas, que ven muy probable un desastre natural.

