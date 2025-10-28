Este es el presidente más viejo del mundo: a su lado Putin parece un niño y no es de América ni de Europa

En numerosos casos la longevidad de los líderes mundiales ha estado en el foco del debate. Así ocurrió con el expresdiente estadounidense Joe Biden, quien a sus 81 años se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección. No es mucho más joven el presidente actual de EEUU, Donald Trump, quien tiene 79 años. En comparación, Vladimir Putin, quien se resiste aún a levantarse de la silla presidencial en Rusia, cumplió 73 años a principio de este mes.

En esta lista, sin embargo, falta el nombre del que acaba de ser reelegido como presidente de Camerún, que a sus 92 años es el jefe de Estado más viejo del mundo. Paul Biya, que gobierna desde 1982, fue declarado este lunes como ganador de las elecciones del pasado 12 de octubre.

Biya, que logró su octavo mandato, obtuvo el 53,66% de los votos, anunció el presidente del Consejo Constitucional, Clément Atangana, durante la proclamación oficial celebrada en el Palacio de Congresos de Yaundé, la capital. "Por la presente se proclama presidente electo al candidato Biya Paul", dijo Atangana.

El anuncio llega un día después de que cuatro personas murieran y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos en Duala, capital económica del país, durante protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones. Los manifestantes, que aseguraban que el exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary —quien se proclamó ganador dos días después de los comicios y finalmente obtuvo el 35,19% de los votos— había derrotado en las urnas al veterano mandatario, acusaron a las autoridades de preparar un fraude electoral.

El mandatario pudo volver a presentarse tras una polémica reforma constitucional aprobada en 2008 que eliminó el límite de mandatos presidenciales. Así, compitió con otros once candidatos en unos comicios marcados, no obstante, por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral (ELECAM).

Biya, que gobernará Camerún durante otros siete años, es actualmente el presidente más anciano del mundo. A sus casi 43 años al mando del país, sin embargo, sigue sin ser el presidente que más tiempo lleva en el poder del mundo. Esa marca corresponde a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de 83 años, quien alcanzó el poder el tres de agosto de 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado.

Camerún ha tenido sólo dos jefes de Estado desde su independencia y Biya, que es uno de los hombres más ricos del país, es el único que la mayoría de los cameruneses —menores de 25 años— ha conocido hasta la fecha.