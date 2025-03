Este sería el puesto de Canarias en el ranking de PIB si se independizara de España

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las islas Canarias fuesen independientes respecto a España? Esta es la misma pregunta que trata de responder el creador de contenido tras la cuenta @carpinchofresco en TikTok.

En esa línea, se detalla en la publicación en la cuenta de la red social china que "el territorio del nuevo país canario es similar al 2% del Paraguay y se quedaría en el puesto 163 a nivel mundial". En esa línea, a su juicio, señala que "para España no sería mucha, pero sí que se quedaría sin su joya estratégica en el Atlántico".

También señala que España "perdería un huso horario y su punto más alto, el pico del Teide". En términos de población, "con 2,2 millones de habitantes tiene densidad mucho mayor a la de España continental, el nuevo país africano quedaría en el puesto 147, entre Albania y Eslovenia".

En términos de PIB

Asimismo, continúa en el vídeo publicado, "su PIB [Producto Interior Bruto] es de 55.000 millones de euros", por lo que "le daría el puesto 89 a nivel global". Y puntualiza que "lo haría mejor en PBI per cápita, ya que quedaría en el puesto 44, entre Eslovaquia y Omán". Con todo, señala que "pero no nos engañemos", puesto que "el 78% de los ingresos de las islas provienen del turismo, ¿los guiris seguirían eligiendo este destino aunque ya no sea España? ¿O cambiarían por Baleares dejando al nuevo país en bancarrota?".