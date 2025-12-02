Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una exespía de la CIA revela las intenciones de Putin: "Quiere recuperar la Unión Soviética y nada lo detendrá"
Una exespía de la CIA revela las intenciones de Putin: "Quiere recuperar la Unión Soviética y nada lo detendrá"

Susan Miller ha asegurado que al presidente ruso "no le importa un comino la pérdida de vidas humanas".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una imagen de archivo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una imagen de archivoContributor#8523328 vía Getty Images

Susan Miller es una exespía que ha trabajado durante casi 40 años en la CIA. Su primer destino, en el año 1989, fue la Embajada de EEUU en Moscú, por lo que se trata de una persona que conoce a la perfección cómo funciona Rusia y cuáles podrían ser las intenciones a medio plazo del presidente ruso, Vladímir Putin.

En declaraciones al medio de comunicación neerlandés De Volkskrant, Miller ha contado que Putin era un desconocido para los servicios de inteligencia estadounidenses cuando Putin llegó al poder. Sin embargo, "en cuanto conocimos que pertenecía a la Segunda Dirección de la KGB, supimos que estábamos ante lo peor de lo peor", ha resaltado.

En ese sentido, la exespía de la CIA ha explicado que esa dirección de la KGB se encargaba de proteger a la Unión Soviética de peligros externos e internos. Para ello, "perseguían a su propio pueblo. Y se les consideraba los más leales a los gobernantes soviéticos", ha asegurado Miller.

Respecto a Putin, la antigua trabajadora de la CIA ha subrayado que "no es ruso, es soviético. Quiere recuperar la Unión Soviética y nada le detendrá. No le importa un comino la pérdida de vidas humanas".

"Por supuesto que es ruso, pero quiere restaurar la Unión Soviética. El año pasado hablé con algunas personas del servicio de inteligencia de Kazajistán y les pregunté cuál era su mayor preocupación. Uno de ellos dijo: 'Que nos invadan'. Pensé que se refería a China, pero se refería a Putin, sabiendo cómo es él. El kazajo dijo que veía sabotajes e influencias para poner a la gente del lado de Rusia", ha añadido la exespía.

Además, Susan Miller ha destacado que cuando la invasión militar de Ucrania llegue a su fin, Vladímir Putin "no va a parar. Nunca. Seguirá presionando y presionando para aumentar su influencia".

Y a tenor de las últimas palabras del mandatario ruso, la exespía de la CIA no parece ir muy desencaminada. Este martes, Putin ha desafiado a los países europeos afirmando que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo".

